Отпраздновали годовщину: принц Уильям рассказал об особенном моменте во время помолвки с Кейт

Принц Уильям, как известно, преподнес своей будущей жене в честь помолвки кольцо с сапфиром, принадлежавшее ранее его матери принцессе Диане.

Кольцо принцессы Дианы на принцессе Кейт / Фото: Associated Press

Принц Уэльский ранее рассказал, почему он хотел использовать кольцо своей покойной матери, чтобы сделать предложение Кейт Миддлтон во время их поездки в Кению в 2010 году. Очевидно, что Уильям хотел, чтобы у его будущей жены Кейт была связь с его матерью Дианой и именно по этой причине он выбрал для помолвки ее кольцо.

Кейт и Уильям в день помолвки / Фото: Associated Press

Во время интервью ITV после того, как о помолвке пары объявили официально, Уильям сказал: "Это помолвочное кольцо моей матери. Я подумал, что это очень мило, потому что, очевидно, ее нет рядом, чтобы разделить этот радостный момент с нами, поэтому это мой способ держать ее как бы близко ко всему этому". Затем Кейт добавила: "Это очень, очень особенно", - вспоминает ее слова журнал Ok!.

Кейт Миддлтон день помолвки / Фото: Associated Press

На самом деле принц сделал предложение своей возлюбленной 20 октября 2010 года, но официально дворец объявил об этом 16 ноября того же года в преддверии 63-й годовщины свадьбы королевы Елизаветы II и принца Филиппа.

Кейт и Уильям в день помолвки / Фото: Associated Press

Кстати, младший брат принца Уильяма – принц Гарри – также выбрал ноябрь для того, чтобы сделать предложение своей девушке Меган Маркл.

Помолвка Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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