Отпраздновали Хэллоуин: шведская принцесса Мадлен показала семейное фото

В своем аккаунте в Instagram 41-летняя принцесса Мадлен опубликовала снимок, на котором запечатлены все члены ее семьи – супруг Кристофер О’Нилл и трое детей – дочери Леонор и Адриенн и сын Николас.

Мадлен была в длинном платье с короткими рукавами, ковбойской шляпе и сапогах-казаках, ее муж Кристофер также был ковбоем. Старшая дочь была без костюма, а просто в сарафане с принтом "виши", младшая была в костюме, а сын выбрал образ из фильма "Крик".

Не известно, празднуют ли Хэллоуин шведские монархи, но Мадлен и ее семья долгое время жили в Америке, поэтому им эта традиция, очевидно, близка.

Принцесса Мадлен со своей семьей / Фото: Принцесса Мадлен/Instagram

Напомним, ранее мы рассказывали, как Хайди Клум впечатлила нарядом для своей грандиозной вечеринки на Хэллоуин.

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