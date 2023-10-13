Отпраздновали пятую годовщину: принцесса Евгения показала эксклюзивные кадры со своей свадьбы

А вечером принцесса поделилась с подписчиками очень трогательной видеонарезкой кадров того торжественного дня – 12 октября 2018 года, когда она вышла замуж за Джека Бруксбэнка.

В видео показано, как Евгению отец ведет к алтарю в соборе Святого Георгия в Виндзоре, также милые кадры, как собираются на свою свадьбу жених и невеста, а в самом конце показаны кадры уже расширенной их семьи, где Евгения и Джек запечатлены на пляже с двумя сыновьями.

"Пять лет назад в этот день", - написала под видео Евгения.

Напомним, вчера мы также вспоминали, какой была свадьба принцессы Евгении и Джека в фотографиях. И какое красивое было на принцессе платье с глубоким декольте, открытой спиной и длинным шлейфом от бренда Peter Pilotto.

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