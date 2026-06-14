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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
118
Время на прочтение
2 мин

Отпраздновали "золотую" свадьбу: королева Сильвия и король Карл Густав опубликовали фото

Шведская королевская семья поделилась снимками в честь 50-летнего юбилея свадьбы короля Карла Густава и королевы Сильвии

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Карл Густав и королева Сильвия

Король Карл Густав и королева Сильвия / © Getty Images

Королевская семья Швеции в эти выходные отметила знаменательное событие - король Карл XVI Густав и королева Сильвия праздновали свою золотую свадьбу - 50 лет со дня бракосочетания.

Их свадьба состоялась 19 июня 1976 года в Стокгольмском соборе. Но, поскольку эта дата совпадает с кануном традиционного праздника Мидсоммар (середины лета), торжества было решено провести почти на неделю раньше.

Сильвия и король Карл Густав в день свадьбы / © Associated Press

Сильвия и король Карл Густав в день свадьбы / © Associated Press

День начался с традиционной благодарственной службы Te Deum, которая прошла в часовне Королевского дворца в Стокгольме.

Королева Сильвия и ее супруг были запечатлены в конной повозке, проехавшись по улицам Стокгольма во время празднования золотой годовщины.

Король Карл Густав и королева Сильвия / © Getty Images

Король Карл Густав и королева Сильвия / © Getty Images

Позже в Instagram семья опубликовала фото и написала:

«50 лет спустя! 📸

В 1976 году фотограф Леннарт Нильссон запечатлел новобрачных короля и королеву вместе со свадебной процессией. Сегодня король и королева собрали свою семью, чтобы увековечить свою золотую годовщину свадьбы на семейной фотографии.

Обе фотографии были сделаны на фоне одного из так называемых коронационных гобеленов королевы Кристины. Они были созданы в конце 1640-х годов в Делфте, Голландия, к коронации королевы Кристины», - говорится в подписи.

Шведская королевская семья / © Шведская королевская семья/Instagram

Шведская королевская семья / © Шведская королевская семья/Instagram

А напомним вчера, 13 июня, одиннадцатую годовщину свадьбы отпраздновали принцесса София и принц Карл Филипп (сын короля Карла Густава и королевы Сильвии). Их свадебная церемония прошла в 2015 году в церкви Королевского дворца.

Свадьба Сильвии и Карла Густава в 1976 году / © Шведская королевская семья/Instagram

Свадьба Сильвии и Карла Густава в 1976 году / © Шведская королевская семья/Instagram

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Дата публикации
Количество просмотров
118
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