Отпуск по-королевски: где отдыхает Камилла – супруга короля Чарльза

На днях Букингемский дворец заявил, что королева Камилла возьмет недельный отпуск.
Это связано с тем, что у супруги монарха был очень загруженный график работы весь прошлый месяц. Сейчас Ее Величество проводит время с мужем в Сандрингеме и вернется к исполнению общественных обязанностей в следующий понедельник.
И хотя Камилла отдыхает от королевских обязанностей, она все равно будет будет уделять время Чарльзу и, возможно, вместе они займутся любимым делом - садоводством.
"Она берет отпуск, чтобы провести время за чтением Чарльзу и возиться с ним в саду - другими словами, будучи занятой со своим мужем", - говорит королевский писатель Том Куинн.
Как пишет express королева Камилла приняла участие в 13 королевских мероприятиях с тех пор, как у Чарльза диагностировали рак, и ей аплодируют за ее усердие и работоспособность.
А 11 марта королева посетит службу в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве, на которой король Чарльз также не будет присутствовать.
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