Отпуск по-королевски: где отдыхает Камилла – супруга короля Чарльза

Это связано с тем, что у супруги монарха был очень загруженный график работы весь прошлый месяц. Сейчас Ее Величество проводит время с мужем в Сандрингеме и вернется к исполнению общественных обязанностей в следующий понедельник.

И хотя Камилла отдыхает от королевских обязанностей, она все равно будет будет уделять время Чарльзу и, возможно, вместе они займутся любимым делом - садоводством.

Королева Камилла и король Чарльз с президентской четой Южной Кореи / Фото: Associated Press

"Она берет отпуск, чтобы провести время за чтением Чарльзу и возиться с ним в саду - другими словами, будучи занятой со своим мужем", - говорит королевский писатель Том Куинн.

Как пишет express королева Камилла приняла участие в 13 королевских мероприятиях с тех пор, как у Чарльза диагностировали рак, и ей аплодируют за ее усердие и работоспособность.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

А 11 марта королева посетит службу в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве, на которой король Чарльз также не будет присутствовать.

Читайте также: