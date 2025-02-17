Отпуск по-королевски: где проводят зимние каникулы Кейт и Уильям Уэльские

Из-за отпуска принц Уильям пропустил церемонию вручения премий BAFTA в Лондоне, хотя является президентом Британской академии кино и телевизионных искусств.
Принц Уильям, принцесса Кейт и трое их детей – Джордж, Шарлотта и Луи отправились на Карибы и сейчас наслаждаются тепоым солнцем на любимом острове принцессы Маргарет – Мюстик.
Принцесса Маргарет любила отдыхать в своем доме Les Jolies Eaux, а конкретно этот кадр был сделан в апреле 1976 года.
А Уильям, Кейт и дети остановились в потрясающем особняке с четырьмя спальнями Villa Antilles, принадлежащим другу Уильяма - Эндрю Данну.
Также ранее мы показывали, как на Мюстику отдыхала королева Елизавета II. Она приезжала в отпуск со своим мужем принцем Филиппом в конце 70-х.
Читайте также:
- Из семейного архива: Кейт и Уильям Уэльские опубликовали особое фото в День влюбленных
- Вдохновилась Кейт: Иванка Трамп воспроизвела образ принцессы Уэльской
- Эффект Кейт снова сработал: жакет, в котором появилась на публике принцесса Уэльская, распродан за считанные часы