Отпуск по-королевски: где проводят зимние каникулы Кейт и Уильям Уэльские

Из-за отпуска принц Уильям пропустил церемонию вручения премий BAFTA в Лондоне, хотя является президентом Британской академии кино и телевизионных искусств.

Принц Уильям, принцесса Кейт и трое их детей – Джордж, Шарлотта и Луи отправились на Карибы и сейчас наслаждаются тепоым солнцем на любимом острове принцессы Маргарет – Мюстик.

Принцесса Маргарет / Фото: Getty Images

Принцесса Маргарет любила отдыхать в своем доме Les Jolies Eaux, а конкретно этот кадр был сделан в апреле 1976 года.

А Уильям, Кейт и дети остановились в потрясающем особняке с четырьмя спальнями Villa Antilles, принадлежащим другу Уильяма - Эндрю Данну.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Getty Images

Также ранее мы показывали, как на Мюстику отдыхала королева Елизавета II. Она приезжала в отпуск со своим мужем принцем Филиппом в конце 70-х.

Принцесса Маргарет и королева Елизавета II на острове Мюстик / Фото: Getty Images

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