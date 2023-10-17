Отпуск закончился: Меган и Гарри запечатлели папарацци в аэропорту Атланты

Папарацци удалось сделать свежие фото герцога и герцогини Сассекских, когда они возвращались из короткого отпуска.

В выходные Меган Маркл и принц Гарри были замечены во время прогулки по набережной на крошечном острове Кануан в Сент-Винсенте и Гренадинах. После отдыха супруги отправились в Атланту.

На эксклюзивных фотографиях Daily Mail видно, как королевская чета выходит из самолета и покидает взлетно-посадочную полосу, где их встречают сотрудники и агенты таможенного и пограничного патруля США.

Меган одета в черное макси-платье и шлепанцы, на лице у нее солнцезащитные очки, на шее - шарф, а волосы собраны в низкий пучок. Меган явно подготовилась к прохладной погоде.

Не известно, ездили ли Гарри и Меган в Атланту, где, как известно, у их близкого друга Тайлера Перри есть собственная огромная студия, на работу или на отдых.

Меган Маркл и принц Гарри на "Играх" / Фото: Getty Images

Напомним, у пары было несколько напряженных рабочих недель до этого. Сначала "Игры Непокоренных" в Германии, после - несколько мероприятий в Нью-Йорке, посвященных Всемирному дню психического здоровья.

Герцог и герцогиня Сассекские в Нью-Йорке / Фото: Associated Press

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