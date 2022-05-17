Отравления неугодных в Росси: кого, за что, каким ядом и как

Отравления неугодных в Росси: кого, за что, каким ядом и как

Отравление - один из самых подлых, коварных и трусливых способов расправиться со своим врагом. Умерщвления неугодных при помощи ядов выбирали, как правило, самые отвратительные личности в самые темные времена истории.

В России, хоть и не было своих Борджиа, однако ядами пользовались часто. Хотя и, как всегда и во всем в России, довольно бестолково.

Одно из самых громких и нелепых отравлений в истории дореволюционной России - отравление Григория Распутина в 1916 году. Молодой князь Феликс Юсупов с товарищами пригласили Распутина в гости, где угостили красным вином с пирогом (по другой версии, пирожным), отравленным цианистым калием. Яд на Распутина не подействовал.

Григорий Распутин / Фото: Getty Images

В итоге заговорщикам пришлось добивать недотравленного Распутина топором, потом стрелять в него из револьвера практически в упор в голову и в живот, колоть его штыком, а потом топить в проруби.

Вот в 1959 году агент КГБ СССР Богдан Сташинский выстрелил отравленной пулей (по другой версии, струей цианистого калия) в лицо Степану Бандере. Медицинская экспертиза установила, что причиной смерти был яд.

1 січня народився український політичний діяч, голова проводу ОУН, Степан Бандера / Фото: commons.wikimedia.org

С тех пор яды прочно вошли в арсенал убийств советских, а позднее российских КГБ и ФСБ. Предлагаем вспомнить наиболее резонансные и в большинстве случаев бездарные, хоть зачастую и успешные, попытки отравлений диссидентов, оппозиционеров, бизнесменов и журналистов советскими и российскими спецслужбами.

Александр Солженицын - писатель, отравлен в 1971 году

Александр Солженицын / Фото: Associated Press

Вещество: рицин - яд растительного происхождения, который получают из касторовых бобов.

Виновные: спецподразделение КГБ.

Писатель подготовил гигантское исследование о репрессиях и системе сталинских лагерей. В СССР после Хрущевской оттепели наступил период частичной реабилитации Сталина, поэтому отравление Солженицына было предопределено.

Оно было совершено в Новочеркасске.

Отравление вызвало тяжелую кожную болезнь, от которой Солженицын лечился целых три месяца. Клиническая картина поражения кожи напоминала ожог второй степени. Был обширный отек левого бедра.

Все это соответствовало картине накожного отравления рицином. При попадании рицинина под кожу через несколько часов возникает сильный озноб, резко повышается температура, характерны слабость и головная боль. В месте попадания яда появляются отеки и волдыри. В течение нескольких дней могут развиться глубокие язвенно-некротические изменения не только кожи, но и тканей, вплоть до костей. Язвы плохо поддаются лечению.

Однако через несколько месяцев Солженицын смог оправиться после отравления.

Георгий Марков - болгарский писатель и драматург, отравлен в 1978 год

Георгий Марков / Фото: Getty Images

Вещество: рицин.

Виновные: в 1993 в Лондоне был арестован генерал КГБ Олег Калугин, который руководил операцией, куратором отравления был назначен его помощник генерал Сергей Голубев.

Марков был известным диссидентом, он эмигрировал в Великобританию из-за своих политических взглядов. Почти десять лет КГБ СССР и болгарская тайная служба пытались убить Маркова.

Марков шел мимо остановки Ватерлоо в Лондоне, когда его зацепил зонтиком незнакомец. Мужчина с иностранным акцентом извинился и быстро исчез. Впоследствии Маркову стало плохо, он обратился к врачу, след укола на ноге обнаружили не сразу.

Врачи констатировали резкое повышение температуры, падение давления, рвоту.

Через три дня писатель скончался. После смерти стало понятно, что это было отравление рицином в микроскопической пуле, которую ввели в организм при помощи укола зонтиком.

Иван Кивелиди - банкир, председатель президиума объединения "Круглый стол бизнеса России", отравлен в 1995 году

Иван Кивелиди / Фото: Getty Images

Вещество: яд, похожий на нервно-паралитические вещества серии "Новичок".

Виновные: член совета директоров Росбизнесбанка Владимир Хуцишвили, был признан виновным и осужден. Своей вины не признал.

Известный банкир Иван Кивелиди планировал свою политическую карьеру. Но этим планам не суждено было сбыться.

Телефонную трубку в его кабинете обработали ядом, похожим на "Новичок". Было установлено, что убийцы поместили крохотную каплю смертоносного вещества в углубление для винтика. Точный состав яда установлен так и не был, известно лишь, что это было вещество нервно-паралитического действия, настолько токсичное, что после первого же звонка по зараженному телефону погиб не только сам банкир, но и его помощница. Отравились, правда, без летального исхода, и сотрудники следственной бригады. Впоследствии умер еще один человек - специалист Центра судебной экспертизы, который проводил вскрытие тела банкира и изучал его печень.

Лечи Исламов - чеченский полевой командир, отравлен в 2002 году

Вещество: установлено не было.

Виновные: по версии самого больного, его отравили неизвестные оперативники – чекисты или, по их указанию, сотрудники Краснодарского СИЗО, в котором он находился в последнее время, яд был в бутерброде с сыром

Исламов имел в среде борцов за независимость Ичкерии статус "бригадного генерала". Отказался сотрудничать с ФСБ, был арестован в конце августа 2000 года и приговорен к 9 годам лишения свободы.

В тюрьме был отравлен. Лечи съел предложенный ему оперативниками ФСБ бутерброд с сыром и выпил чай, после чего ему стало плохо. У него было отмечено резкое старение, похудение и выпадение волос. Он не мог ни говорить, ни передвигаться, выпали волосы даже на бороде и бровях, с головы и рук лоскутами сходила кожа, отказывало то сердце, то почки. Он умер за несколько дней.

Юрий Щекочихин - журналист-расследователь и политик, отравлен в 2003 году

Юрий Щекочихин / Фото: Getty Images

Вещество: официально не установлено, но журналистское расследование, проведенное оппозиционным российским изданием, пришло к выводу, что это было отравляющее вещество из правительственных лабораторий.

Виновные: не разыскивались.

Журналист занимался расследованием коррупционных схем чиновников высшего эшелона, также незадолго до своей смерти в 2002-2003 годах был членом "Общественной комиссии по расследованию обстоятельств взрывов домов в городах Москве и Волгодонске и проведения учений в городе Рязани в сентябре 1999 года".

Вещество, которым предположительно отравили Щекочихина, вызывает стремительное старение организма: облысение, отказ внутренних органов и потерю кожного покрова.

Журналист проходил лечение в российской клинике, но безуспешно, спустя несколько недель он умер.

Роман Цепов - криминальный авторитет, учредитель охранного предприятия, обеспечивавшего в 1990-е годы безопасность высших должностных лиц Санкт-Петербурга, в том числе Анатолия Собчака и Владимира Путина, отравлен в 2004 году

Вещество: лекарство от лейкемии.

Виновные: найдены не были.

Цепов был тесно связан с Николаем Патрушевым, которого иногда называют главным отравителем Путина. Цепов и Патрушев совместно владели охранной фирмой и, возможно, не только ей.

В 2004 году Цепов заехал в управление ФСБ по Санкт-Петербургу и области и поговорил со знакомым за чашкой чая. После этого буквально сразу почувствовал себя плохо и был доставлен в ближайшую больницу. Врачи долго не могли определить отравляющее вещество. Меньше чем через две недели пациент умер. Однако затем пришли к выводу, что Цепов был отравлен большой дозой лекарства от лейкемии.

Анна Политковская - журналист, отравлена в 2004 году

Анна Политковская / Фото: Associated Press

Вещество: лекарственный препарат.

Виновные: найдены не были.

Анна Политковская была оппозиционной журналисткой, правозащитницей и писательницей. Особое внимание уделяла войне России в Чечне. Обвиняла Россию в геноциде чеченского народа, а Рамазана Кадырова - в похищении людей и других тяжелых преступлениях. В 2004 году была отравлена, находясь на борту самолета, летевшего в Ростов. Журналистка выпила чай, после чего почувствовала недомогание. Вещество, подсыпанное ей в чай, вызвало резкое снижение артериального давления. Пробирки с образцами крови Политковской, которые должны были прояснить ситуацию и показать, что за вещество вызвало такую реакцию, якобы разбились по дороге в лабораторию.

16 лет спустя другой оппозиционер - Алексей Навальный - тоже будет отравлен чаем в аэропорту. Видимо, то, что отравленный человек будет лишен медицинской помощи в самолете, с точки зрения отправителей добавляет шансы на успех.

После отравления Политковская выжила, но в 2006 году была застрелена в лифте своего дома.

Александр Литвиненко - бывший офицер ФСБ, отравлен в 2006 году

Фото: Getty Images

Вещество: полоний.

Виновные: британский суд пришел к выводу, что Литвиненко был убит Андреем Луговым в результате спецоперации ФСБ, одобренной, вероятно, лично директором ФСБ Николаем Патрушевым и президентом России Владимиром Путиным.

Радиоактивное вещество полоний было добавлено в чай, который Литвиненко пил на встрече с Андреем Луговым - сотрудником органов государственной охраны России, который, вероятнее всего, был непосредственным отравителем. После встречи Литвиненко почувствовал себя плохо, у него началась диарея и рвота.

Отравление было успешным - спустя три недели Александр Литвиненко скончался в лондонской больнице.

Литвиненко после бегства в Британию стал агентом британской разведки MI6 и передавал сведения о русской мафии в Европе и ее связях с российскими чиновниками. Он обвинил спецслужбы России в организации взрывов жилых домов в России в 1999 году и других терактов с целью увеличения рейтинга Владимира Путина и его прихода к власти.

Емельян Гебрев - болгарский предприниматель, отравлен в 2015 году

Емельян Гебрев / Фото: Getty Images

Вещество: нервно-паралитическое вещество, относящееся к семье "Новичка".

Виновные: The Insider и Bellingcat опубликовали расследование, в котором обвиняют в отравлении восемь сотрудников ГРУ: Сергея Федотова (реальное имя — Денис Сергеев), Сергея Павлова (Сергей Лютенко), Георгия Горшкова, Ивана Лебедева (Иван Терентьев), Николая Кононихина (Николай Ежов), Алексея Никитина (Алексей Калинин), Владимира Попова (Владимир Моисеев), Данила Степанова (Данил Капралов). Софийская городская прокуратура предъявила заочные обвинения троим россиянам — Сергею Павлову, Сергею Федотову и Георгию Горшкову.

Гебрев находился месяц в коме, но затем его состояние начало улучшаться.

Причины отравления не особенно туманны. Компания Гебрева занимается экспортом вооружений. Гебрев поставлял вооружение Грузии во время войны с Россией 2008 года. Также в конце 2014 года его фирма заключила контракты на поставку боеприпасов в Украину.

Так или иначе, машина, в которой ехали бизнесмен вместе с сыном, была обработана отравляющим веществом нервно-паралитического действия. Емельян Гебрев почувствовал зуд в глазах. Затем он начал терять зрение и через несколько минут потерял сознание. Те же симптомы почувствовал его сын, находящийся в другой части города, а также директор компании Гебрева.

Владимир Кара-Мурза - журналист и политик - отравлен в 2015 и 2017 годах

Владимр Кара-Мурза / Фото: Associated Press

Вещество: оба раза вещество установлено не было.

Виновные: расследование не ведется.

Кара-Мурза - российский оппозиционный политик, тележурналист, историк и публицист. Бывший председатель совета "Фонда Бориса Немцова (российский оппозиционный политик, убитый в 2015 году) за свободу", вице-президент фонда "Свободная Россия".

В 2015 году после встречи с коллегами у Кара-Мурзы внезапно повысилось сердцебиение и началась рвота. К моменту приезда скорой политик уже не мог двигаться, ему диагностировали острую почечную недостаточность, наступившую вследствие интоксикации. У Кара-Мурзы начали отказывать все органы, и в какой-то момент он был подключен к 8 аппаратам искусственного жизнеобеспечения.

Лечение оппозиционера продолжили в США. После возвращения в Россию Кара-Мурза еще долгое время был ограничен в движениях и передвигался с тростью.

В 2017 году политик был госпитализирован с теми же симптомами, несмотря на то, что все необходимые анализы были взяты и отправлены в американские лаборатории, ФБР отказалось опубликовать результаты проведенных лабораторных анализов.

Сергей Мохов - антрополог, отравлен в 2016 году

Вещество: нейролептик или психотропный препарат.

Виновные: официально не были найдены, но в ходе журналистского расследования одной из российских газет был найден предполагаемый отравитель - уроженец Амурской области фармацевт Олег Симонов, который работал у близкого к Путину Евгения Пригожина. Олег Симонов впоследствии скончался при подозрительных обстоятельствах.

Отравление Сергея Мохова, в то время супруга Любови Соболь - политика, связанного с оппозиционером Алексеем Навальным, могло быть связано с работой Мохова над темой кладбищенской инфраструктуры и исследованием рынка ритуальных услуг или с деятельностью его супруги в команде Навального. Согласно расследованию команды Навального, нападение было организовано подчиненными Евгения Пригожина, госконтракты которого изучали оппозиционеры.

Сергея Мохова укололи отравленной иглой в бедро, после чего у него отмечалось онемение конечностей, кратковременная потеря сознания и проблемы с двигательной активностью.

После лечения в клинике симптомы полностью пропали.

Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ, и его дочь Юлия Скрипаль, отравлены в 2018 году

Сергей Скрипаль / Фото: Getty Images

Вещество: "Новичок" - нервно-паралитическое отравляющее вещество.

Виновные: ведется расследование полицией Великобритании, подозреваемыми по делу являются Александр Петров и Руслан Боширов.

Скрипаль был российским шпионом, завербованным MI6, британская разведка получила от него информацию о нескольких десятках российских агентов за рубежом. Не оставил Скрипаль свою деятельность и после выхода на пенсию. В общей сложности шпион передал британцам около 20 тысяч секретных документов. В общем, причин для нелюбви к нему путинского режима было масса. Скрипаль был пойман, осужден и впоследствии обменян после пяти лет заключения. Получил гражданство Великобритании.

Скрипаля отравили вместе с его дочерью, обоих обнаружили на скамейке возле торгового цента в состоянии комы. Вообще, вся "спецоперация" была проведена из рук вон плохо. В результате отравления один человек умер, еще 21 человек пострадал, в том числе прибывший первым на место события полицейский, Скрипали же выжили.

Британская полиция очень быстро нашла двух подозреваемых - Александра Петрова (настоящее имя - Анатолий Чепига) и Руслана Боширова (Александр Шишкин), которые, предположительно, являются агентами ГРУ и были отправлены в Солсбери, где жил Скрипаль, чтобы нанести "Новичок" на ручку двери его дома. Эта версия впоследствии обрела массу подтверждений. Российскими пропагандистами была предпринята отчаянная попытка доказать, что пара отравителей приехали в Солсбери как туристы ради того, чтобы полюбоваться на шпиль солсберийского собора, и вообще шпионами не являются. Но выглядело это настолько неправдоподобно, что выражение "увидеть шпиль Солсбери" стало крылатым.

Петр Верзилов - художник-акционист и медиаменеджер, издатель интернет-СМИ "Медиазона", участник группы Pussy Riot, отравлен в 2018 году

Петр Верзилов / Фото: Getty Images

Вещество: скополамин или другое вещество того же класса.

Виновные: не ищутся.

Участвовал в различных антиправительственных акциях.

На момент госпитализации в одну из российских клиник Верзилов потерял зрение, речь и способность передвигаться. У него был бред и галлюцинации.

В клинике "Шарите" не смогли точно установить, каким именно веществом был отравлен акционист, но смогли восстановить все утраченные Верзиловым функции.

Никита Исаев - политик, глава движения "Новая Россия", отравлен в 2019 году

Никита Исаев

Вещество: не установлено.

Виновные: отрицается сам факт насильственной смерти.

Никита Исаев был перспективным политиком. В российских СМИ Исаева иногда называли "новым Навальным".

Отравление произошло в поезде, там же наступила и смерть.

По словам его подруги, с которой он ехал, Исаев проснулся около часа ночи и пошел в туалет, долго отсутствовал, а когда вернулся, то держался за живот, у него подкашивались ноги и его трясло. Последние слова, которые он успел произнести, были: "Кажется, меня отравили".

Родственники настояли на поспешной кремации тела, а в качестве причины смерти 41-летнего мужчины спортивного телосложения был объявлен инфаркт.

Алексей Навальный - оппозиционный политик, отравлен в 2020 году

Фото: Associated Press

Вещество: предположительно, ингибиторы холинэстеразы.

Виновные: не ищутся.

Оппозиционный политик давно подвергается преследованиям: его обливали зеленкой с кислотой, против него возбуждают уголовные дела и всячески дают понять, что его расследования, посвященные воровству чиновников высшего ранга, чреваты лично для него большими неприятностями.

20 августа в Томске Навальный выпил чай в аэропорту. Сразу после взлета ему стало плохо. Он потерял сознание, и пилот принял решение посадить самолет. В Омской больнице Навальный впал в кому и был подключили к ИВЛ. Навального перевезли в клинику "Шарите" в Германию, где ему диагностировали отравление ингибиторами холинэстеразы и лечили в том числе атропином.

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