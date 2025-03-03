Отсутствие костюма не стало проблемой: король Чарльз тепло приветствовал Владимира Зеленского в Сандрингеме

Британский монарх поддержал президента Украины после скандала в Белом доме.

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Норфолк, чтобы встретиться в Сандрингемском дворце с королем Чарльзом III.

Король Чарльз III и Владимир Зеленский в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Он был в черном лаконичном джемпере и черных штанах, а также обут в черные ботинки - практически в таком же образе Зеленский присутствовал и на встрече с президентом США в Овальном кабинете в Белом дома накануне в субботу. Король Чарльз надел серый костюм, рубашку и галстук, а обут был в лаковые туфли.

Король Чарльз III и Владимир Зеленский в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Владимир Зеленский и король Чарльз улыбались, пожимая друг другу руки и позируя для фотографий возле королевского особняка, также Чарльз похлопал Зеленского по руке во время приветствия. Очевидно, короля не смутило отсутствие костюма у президента страны, в которой идет война.

В Instagram президент Зеленский лаконично написал под фото:

"Благодарен Его Величеству Королю Чарльзу ІІІ за аудиенцию".

Король Чарльз III и Владимир Зеленский в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Снимки появились и на официальной странице короля в соцсетях.

"Сегодня вечером Его Величество Король принял президента Украины @zelenskyy_official в Сандрингемском дворце", - говорилось в подписи.

Король Чарльз III и Владимир Зеленский в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы показывали, как во время Второй мировой войны премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль появился в Белом доме на третий год войны не в костюме.

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