Отточила мастерство: один реверанс Меган Маркл королеве Елизавете II назвали особенным

Когда Меган Маркл только присоединилась к королевской семье Британии она совсем не умела делать реверансов.

Меган Маркл рассказывала в документальном фильме о них с Гарри о том, как впервые встретилась с королевой Елизаветой II и сделала очень низкий реверанс. С момента той первой встречи в 2017-м и до смерти королевы Елизаветы II в 2022-м герцогиня Сассекская еще неоднократно приседала в реверансе перед монархом.

Но, особенно изысканным, королевские поклонники называют ее последний реверанс уже покойной королеве во время похорон Елизаветы II в сентябре 2022 года.

Некоторые поклонники в соцсетях комментируя фотографии Меган хвалили герцогиню за то, что она так мастерски отточила королевский ритуал. Хотя сперва, когда она только начинала отношения с принцем Гарри, не придавала особого значения этому моменту.

Реверанс Меган Маркл королеве Елизавете II на похоронах монарха, сентябрь 2022 год / Фото: Associated Press

Напомним, мастерски владеет искусством реверанса и принцесса Уэльская Кэтрин. Ранее мы сравнивали реверанс принцессы Кейт для Елизаветы II и короля Чарльза.

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