Отца Меган Маркл арестовали по обвинению в хранении детской порнографии

Томас Маркл / © Getty Images

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Отца герцогини Сассекской — 82-летнего Томаса Маркла — арестовало ФБР в американском штате Флорида по подозрению в хранении детской порнографии, которую якобы обнаружили в его доме на Филиппинах и в арендованном складском помещении в Мексике. Об этом в пятницу сообщили источники издания The Post.

Мужчину задержали в доме престарелых, где он в настоящее время проживает и проходит реабилитацию после операции по ампутации ноги, которую ему провели в декабре 2025 года. По информации The Sun, к учреждению прибыли более десятка агентов в гражданской одежде на автомобилях без опознавательных знаков. На место также прибыла машина скорой помощи, чтобы доставить Маркла-старшего, который передвигается на инвалидной коляске. Прежде чем его сопроводили к машине скорой помощи и увезли, на мужчину надели наручники.

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Томас Маркл / © Getty Images

Фотографии, которые якобы были найдены на Филиппинах, обнаружил его сын Томас Маркл-младший. Он просматривал вещи отца в поисках мобильного телефона. Сын сообщил о отце правоохранительным органам в июле после того, как обнаружил в квартире «невероятное количество материалов», которые якобы были спрятаны среди семейных памятных вещей. Он также связался со следователями ФБР, которые попросили предоставить контактные данные правоохранительных органов на Филиппинах, а также сообщил о жутких находках в Национальный центр по делам пропавших и эксплуатируемых детей США.

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Среди изъятых полицией материалов на Филиппинах после расследования было 7500 изображений несовершеннолетних детей на устройствах, якобы принадлежащих Марклу-старшему. Министр внутренних дел Филиппин Хуанито Виктор Ремулла рассказал, что некоторым детям на картинках было всего десять лет.

Тревожные материалы детской порнографии якобы также были обнаружены в арендованном Томасом-старшим складском помещении в Мексике. Daily Mail сделала это жуткое открытие и сообщила о нём ФБР после того, как получила доступ к складскому помещению Томаса Маркла-старшего недалеко от его бывшего дома в Росарито-Бич, Мексика. Мужчина перестал платить аренду, из-за чего помещение стало доступно для проверки. В тайнике якобы нашли книги о педофилии и журналы с изображениями сексуального насилия над детьми.

«Я глубоко опечалена новостями, которые поступили за последние 24 часа. Мои мысли со всеми детьми, которые могли пострадать», — заявила Меган в комментарии для The Post.

Меган Маркл / © Getty Images

Томас Маркл-старший категорически отрицает, что хранил подобные изображения, называя обвинения «болезненной ложью».

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