Отцу Меган Маркл ампутировали ногу: что известно об операции

Меган Маркл / © Associated Press

Операцию мужчине экстренно провели на левой ноге на Филиппинах — он потерял стопу и голень.

Операция длилась три часа и о ней СМИ сообщил сын мужчины Томас Маркл-младший. Операцию провели после того, как тромб прервал кровообращение в левой ноге, и она почернела.

Отец Меган Маркл в интервью изданию The Sun / фото: скришот из видео

«Мой папа ведет себя очень смело. Его нога посинела, а затем почернела. Это произошло очень быстро. Я отвез его в местную больницу, где ему сделали обследование и УЗИ и сказали, что ногу нужно ампутировать», — сказал брат Меган Маркл — «Выхода не было. Мне сказали, что ногу нужно удалить, и это вопрос жизни или смерти».

На Филиппинах операцию проводили, поскольку он туда переехал в начале этого года. Однако одной этой процедурой все не закончится, теперь господину Марклу грозит еще одна операция по удалению тромба в левом бедре. Его сын Том-младший, который является его основным опекуном, сказал, что врачи по-прежнему «чрезвычайно обеспокоены» благополучием его отца. Сейчас господин Маркл остается в отделении интенсивной терапии в стабильном состоянии.

Отец Меган Маркл показал архивное фото с дочерью в интервью изданию The Sun / фото: скришот из видео

«Один из его врачей сказал, что следующие два-три дня являются критическими. Его левую ногу удалили ниже колена. Они волновались, что может развиться инфекция — сепсис или гангрена. Плоть почернела и отмирала», — сказал Том-младший — «Ни одного варианта не было предложено. Либо „нам нужно сейчас оперировать и удалить ногу, либо он может умереть. Это была ситуация, угрожающая жизни“.

Представители герцогини Сассекской отказался комментировать госпитализацию ее отца и ампутацию ноги.