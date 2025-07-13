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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Овации для принцессы: как отреагировала Кейт на теплое приветствие публики на Уимблдоне

Принцесса Уэльская впервые в этом году появилась на Уимблдоне.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Уэльская

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцессу Кейт тепло приветствовала публика во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне. В Instagram принца и принцессы Уэльских, а также на странице Уимблдонского теннисного турнира опубликовали видео, как Кэтрин тепло приветствовала публика в этот день.

Жена принца Уильяма была тронута волной поддержки, оказанной ей, когда она подошла к своему месту на трибунах.

Профессиональная читательница по губам Никола Хиклинг рассказала, что, садясь на свое место, Кейт сказала своей спутнице: «Все улыбаются и хлопают, а я не знаю, что сказать», — пишет журнал Hello!.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Напомним, принцесса Уэльская является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и сама страстная теннисистка, поэтому такие события вдвойне особенны для королевской особы.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Ранее мы показывали вам образы Кейт предыдущих лет на Уимблдоне.

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