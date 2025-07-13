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Овации для принцессы: как отреагировала Кейт на теплое приветствие публики на Уимблдоне
Принцесса Уэльская впервые в этом году появилась на Уимблдоне.
Принцессу Кейт тепло приветствовала публика во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне. В Instagram принца и принцессы Уэльских, а также на странице Уимблдонского теннисного турнира опубликовали видео, как Кэтрин тепло приветствовала публика в этот день.
Жена принца Уильяма была тронута волной поддержки, оказанной ей, когда она подошла к своему месту на трибунах.
Профессиональная читательница по губам Никола Хиклинг рассказала, что, садясь на свое место, Кейт сказала своей спутнице: «Все улыбаются и хлопают, а я не знаю, что сказать», — пишет журнал Hello!.
Напомним, принцесса Уэльская является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и сама страстная теннисистка, поэтому такие события вдвойне особенны для королевской особы.
Ранее мы показывали вам образы Кейт предыдущих лет на Уимблдоне.