Озорной, как и принц Луи: вспоминаем детские фото Гарри

Не только младший сын принца и принцессы Уэльских знаменит своими забавными выходками на публике.
Младшие дети королевских особ часто отличаются по характеру от своих старших братьев или сестер. Вспомните хотя бы историю королевы Елизаветы II – прилежной, серьезной и очень ответственной и ее младшей сестры Маргарет – настоящей королевской бунтарки.
Или отца принцесс – короля Георга VI и его брата – Эдуарда, отрекшегося от трона из-за любви к разведенной американке Уоллис Симпсон.
Сын короля Чарльза III и покойной принцессы Дианы – принц Гарри – также отличается по характеру от своего старшего брата и будущего короля – принца Уильяма. На многочисленных детских фото, а мы выбрали для вас лишь несколько из них, видно, каким озорником в детстве был Гарри.
Это напомнило нам о принце Луи – младшем сыне Кейт и Уильяма, который также часто умиляет публику своими выходками, всякий раз появляясь на мероприятиях со своими родителями.
Напомним, ранее мы рассказывали интересные факты из биографии принца Луи.
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