Пальто в осеннем гардеробе королевы Летиции: рассматриваем образы

Недавно во время открытия выставки в Мадриде, которая состоялась в Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо, королева появилась в длинном белом шерстяном пальто, под которое подобрала туфли-лодочки на невысоких каблуках и сумку.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Также мы видели королеву Летицию во время визита в деревню Сотрес с семьей, там Ее Величество появилась в пальто покороче в принт "гусиная лапка", которое сочетала с брюками и удобными грубыми ботинками.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

В Испании теплый климат, но осенью и зимой королева Летиция все чаще будет появляться в пальто, которые ей несомненно очень к лицу. Рассматриваем некоторые королевские образы из прошлых выходов.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Королева Максима и королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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