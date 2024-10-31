Пальто в осеннем гардеробе королевы Летиции: рассматриваем образы

Королева Летиция любит носить осенью разные пальто.
Недавно во время открытия выставки в Мадриде, которая состоялась в Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо, королева появилась в длинном белом шерстяном пальто, под которое подобрала туфли-лодочки на невысоких каблуках и сумку.
Также мы видели королеву Летицию во время визита в деревню Сотрес с семьей, там Ее Величество появилась в пальто покороче в принт "гусиная лапка", которое сочетала с брюками и удобными грубыми ботинками.
В Испании теплый климат, но осенью и зимой королева Летиция все чаще будет появляться в пальто, которые ей несомненно очень к лицу. Рассматриваем некоторые королевские образы из прошлых выходов.
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