Памела Андерсон в стильном аутфите появилась на модном показе в Нью-Йорке

Памела Андерсон / © Getty Images

58-летняя звезда сериала «Спасатели Малибу» держала в руках одну из черных кожаных сумок дизайнера бренда, которая идеально сочеталась с ее элегантным комплектом из трикотажного серого джемпера на пуговицах и белой юбки длины до колен с черным кожаным поясом.

Звезда накинула кофейное пальто на плечи и была в остроносых туфлях на каблуках. Белокурые локоны Андерсон развивались, и она была практически без макияжа на лице.

Ранее мы показывали, как Памела Андерсон вышла на публику в трендовом пальто со встроенным шарфом. Одета звезда была роскошно и тепло, ведь оделась с головы до ног в вещи Ferragamo из коллекции итальянского модного дома осень-зима 2025 года.