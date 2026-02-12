- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 202
- Время на прочтение
- 1 мин
Памела Андерсон в стильном аутфите появилась на модном показе в Нью-Йорке
Памела Андерсон посетила показ мод Tory Burch на Неделе моды в Нью-Йорке.
58-летняя звезда сериала «Спасатели Малибу» держала в руках одну из черных кожаных сумок дизайнера бренда, которая идеально сочеталась с ее элегантным комплектом из трикотажного серого джемпера на пуговицах и белой юбки длины до колен с черным кожаным поясом.
Звезда накинула кофейное пальто на плечи и была в остроносых туфлях на каблуках. Белокурые локоны Андерсон развивались, и она была практически без макияжа на лице.
Ранее мы показывали, как Памела Андерсон вышла на публику в трендовом пальто со встроенным шарфом. Одета звезда была роскошно и тепло, ведь оделась с головы до ног в вещи Ferragamo из коллекции итальянского модного дома осень-зима 2025 года.