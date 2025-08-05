Памела Андерсон впервые ответила публично, считает ли шоу Меган Маркл плагиатом на ее собственное

Памела Андерсон / © Associated Press

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Звезда «Голого пистолета» впервые публично прокомментировала ситуацию, посетив шоу с Энди Коэном 3 августа. В программе «Смотри, что происходит в прямом эфире с Энди Коэном» 58-летнюю Памелу спросили, считает ли она, что сериал Меган на Netflix «С любовью, Меган » — это «копия» ее собственного шоу «Готовим с любовью от Памелы».

«По шкале от одного до десяти, насколько, по-вашему, „With Love, Megan“ — это копия вашего шоу „Pamela’s Cooking With Love“? Были статьи, в которых говорилось, что эти два шоу очень похожи», — спросил Коэн Андерсон во время одного из выпусков передачи, пишет журнал People.

Меган Маркл и Памела Андерсон

«Один. Я этого не видела», — ответила она. «Один? По шкале от одного до десяти вы не заметили никаких сходств?» — снова спросил Коэн.

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Покачав головой, Андерсон сказала: «Нет, я на самом деле не смотрела, но я не придумывала кулинарные шоу», и добавила со смехом: «Она просто делает свое дело».

Памела Андерсон / © instagram.com/pamelaanderson

Напомним, премьера шоу Памелы «Готовим с любовью» состоялась 24 февраля, и известные шеф-повара присоединились к ней в загородном поместье на острове Ванкувер в ее родной Канаде, где они вместе готовили блюда на растительной основе для званых ужинов, стилизованных Андерсон.

Памела Андерсон / © Associated Press

А шоу Меган презентовали 4 марта на Netflix. Дала премьеры была перенесена с января из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Этой осенью на Netflix состоится премьера второго сезона сериала «С любовью, Меган», съемки одной из серий которого уже завершены.