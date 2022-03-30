Памяти принца Филиппа: трогательные фото королевы Елизаветы II и ее мужа

Вчера в Вестминстерском аббатстве состоялась служба памяти в честь принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II, который умер в апреле прошлого года.

Отдать дань уважения герцогу Эдинбургскому приехали многие королевские особы из разных стран Европы. Также в Вестминстерском аббатстве собрались почти все члены британской королевской семьи. Не хватало только принца Гарри, который, увы, так и не нашел в себе смелости приехать и почтить память деда.

Принц Эндрю и королева Елизавета II / Associated Press

95-летняя королева Елизавета II присутствовала на службе, вопреки проблемам со здоровьем. Ее под руку привез ее любимый сын принц Эндрю, скандал вокруг которого еще совсем недавно так громко обсуждали.

Королева, конечно, не могла пропустить службу, которую организовала в честь любимого супруга. И стойко держалась, хотя ей было непросто. Мы собрали для вас подборку трогательных фотографий королевы Елизаветы II и принца Филиппа разных лет их долгой и счастливой совместной жизни.

Официальная фотография принцессы Елизаветы и ее мужа во время медового месяца в Бродлендсе, Ромси, Хэмпшир.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Getty Images

Принцесса Елизавета и герцог Эдинбургский на Королевском конном шоу в Виндзоре, 12 мая 1949 года.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Getty Images

Принцесса Елизавета и ее жених Филип Маунтбэттен в Букингемском дворце после объявления об их помолвке, 10 июля 1947 года.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Getty Images

Королевская семья на пикнике в Балморале с детьми принцессой Анной и принцем Чарльзом.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Getty Images

Принц Филипп, капитан команды Виндзорского парка, с Виндзорским кубком после того, как его команда обыграла Индию во время турнира по поло на неделе Аскот, спонсором которого он является. Кубок вручила королева Елизавета II, которая находится рядом с ним. 1955 год.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Getty Images

Королевская семья в Виндзоре: принц Эдвард, герцог Эдинбургский, королева Елизавета II, принцесса Анна, принц Чарльз и принц Эндрю.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Getty Images

Королева Елизавета II и принц Филипп танцуют на государственном балу во дворце в Валлетте во время королевского визита на Мальту, 16 ноября 1967 года.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Getty Images

Принц Филипп, герцог Эдинбургский и королева Елизавета II отправляются на службу поминовения военнослужащих, дислоцированных в Афганистане, Лондон, Англия, 13 марта 2015 года.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Getty Images

Королева Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский, во время празднования 90-летия королевы в торговом центре The Mall 12 июня 2016 года в Лондоне, Англия.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Getty Images

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский прибыли на вечеринку благодарности королевы в отель Ritz 14 ноября 2002 года в Лондоне. Королева устроила вечеринку для близких друзей и семьи, поблагодарив их за успех в ее юбилейном году. Мероприятие было приурочено к 54-летию принца Чарльза.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Getty Images

Ее Величество королева Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский, повторно посещают Бродлендс, чтобы отметить годовщину своей бриллиантовой свадьбы 20 ноября, фото сделано 18 ноября 2007 года.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Getty Images

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