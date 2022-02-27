Памятка для родителей: как правильно объяснить ребенку о том, что сейчас идет война

Памятка для родителей: как правильно объяснить ребенку о том, что сейчас идет война

Публикуем для вас памятку о том, как помочь детям справиться с тревожностью.

Детская психика – самая уязвимая. Дети хорошо чувствуют какие-либо изменения в поведении своих родителей, даже если те делают вид, что ничего не происходит.

Как правильно объяснить ребенку о том, что сейчас идет война, что тревожная сирена, взрывы и выстрелы – это знак идти к укрытию, а главное – как успокоить?

Ни в коем случае не скрывайте правды, будьте откровенны, не придумывайте свои варианты событий, а главное – заверьте их в том, что сделаете все, чтобы их защитить.

Telegram-канал "Психологічна підтримка" опубликовал памятку для родителей.

Памятка

Напомним, ранее мы публиковали советы людям, которые переживают тревогу и, как помочь пожилым людям справиться с тревожностью. Также детский психолог Светлана Ройз дала советы о том, что говорить детям во время войны.

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