"Папам всего мира": Чарльз и Камилла поделились трогательными фотографиями в честь Дня отца

Семья решила отдать дань уважения отцам короля и королевы, а также опубликовали редкое фото молодого Чарльза с сыновьями.

Ежегодно во многих странах мира в третье воскресенье июня отмечают День отца. По этому поводу Уильям и Кейт показали новый семейный портрет из личного архива, на котором Уильям запечатлен со всеми их тремя детьми.

Автор фотографии Милли Пилкингтон. На снимке запечатлен принц Уильям и трое его детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи / Фото: Associated Press

Поздравить отцов в этот день решили также король Чарльз и королева Камилла. Монарх и его супруга опубликовали в Instagram три фотографии, где они запечатлены со своими папами - Чарльз с принцем Филиппом, Камилла с майором Брюсом Шандом, а также Чарльз с сыновьями Уильямом и Гарри.

"Папам всего мира мы желаем сегодня особого Дня отца", - говорится под фото.

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