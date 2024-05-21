Папина гордость: принцесса Леонор появилась на торжественной церемонии в Сарагосе

У наследной принцессы Испании сегодня важный день.

Старшая дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции – принцесса Леонор – прибыла в Ла-Сео-дель-Сальвадор, чтобы получить Медаль Арагона в Сарагосе.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Это высшая награда, присуждаемая правительством Арагона, за то, что она "заслужила всеобщую привязанность арагонского народа и проявила особую чувствительность к этой земле".

В своей торжественной речи принцесса Леонор сказала:

Palabras de l¡a Princesa de Asturias, tras recibir las medallas de las Cortes de Aragón y Aragón y el título de hija adoptiva de la Ciudad de Zaragoza. pic.twitter.com/iSGo978jaI — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) May 21, 2024

"Сегодня особенный день, потому что привязанность многих людей этой земли отражена в признаниях, которыми вы меня отличаете: титул приемной дочери Сарагосы, медаль Кортеса и Медаль Арагона. Мой отец прожил то же самое почти 40 лет назад, и в наши дни мы много говорили об этом. Идти по его стопам очень много значит для меня ...", - цитирует ее слова испанский королевский двор.

Затем прозвучал Государственный гимн, и в завершение Ее Королевское Высочество принцесса Астурийская подписала книгу почета.

На мероприятии, на которое Леонор приехала в военной форме, она пообщалась с гостями и присутствующими.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Отметим, ее отец король Филипп VI получил эти три награды в 1986 году, будучи кадетом Генеральной военной академии Сарагосы. Его старшая дочь Леонор сейчас как раз проходит учебу в этой военной академии.

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