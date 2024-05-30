Парад в честь дня рождения Чарльза: дворец объявил, появится ли на нем принцесса Кейт

Букингемский дворец официально подтвердил, что принцесса Уэльская не будет присутствовать на репетиции Trooping the Color, так как продолжает лечиться от рака.

Ранее были разговоры о возможном присутствии принцессы Кейт на мероприятии, который ознаменуется как празднование дня рождения монарха, но дворце официально заявил, что Кэтрин не будет присутствовать на репетиции Trooping the Color, который состоится 8 июня.

Парад Trooping the Color / Фото: Associated Press

Вместо этого роль инспектора, которую обычно выполняет принцесса Уэльская, будет выполнять генерал-лейтенант Джеймс Бакнелл, пока Кейт продолжает свое выздоровление.

Вынос знамени проводится каждый год как официальное мероприятие по случаю дня рождения монарха, хотя фактический день рождения Чарльза приходится на 14 ноября. Оно берет свое начало много веков назад и стало ежегодным мероприятием с 1760 года.

Кстати, говорят, что, возможно, на параде появятся трое детей Уэльских - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Принцесса Уэльская на Trooping The Colour с королевой Камиллой и детьми / Фото: Associated Press

Официальный парад в честь дня рождения короля Чарльза состоится 15 июня. Это одна из крупнейших военных церемоний года, в которой принимают участие около 1600 солдат, 400 музыкантов, 200 лошадей. Завершится парад пролетом британских ВВС над Букингемским дворцом, сообщает express.co.uk.

Многие надеялись, что принцесса Кейт, которая отсутствовала на королевских обязанностях с декабря, появится на праздновании дня рождения своего дорогого тестя короля Чарльза III, который и сам все еще лечится от рака, но уже получил разрешение от своей медицинской команды на участие в таких масштабных мероприятиях.

Принцесса Уэльская на Trooping The Colour в 2023 году / Фото: Associated Press

Также ранее мы писали, что дневник принцессы Кейт абсолютно пустой на весь 2024 год.

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