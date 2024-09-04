Парикмахер принцессы Дианы назвал ее самую неудачную прическу: как она выглядит

В новой книге Ричард Далтон, работавший с принцессой Уэльской в течение десяти лет, называет ее свадебную прическу в 1981 году "катастрофой".

Господин Далтон не работал с принцессой Уэльской в течение шести лет к моменту ее смерти, он ушел с этой работы в 1991 году после десятилетия службы, и всегда бережно хранил воспоминания о ней.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза, 29 июля 1981 год / Фото: Associated Press

Теперь, при поддержке своей подруги Рене Плант, куратора Музея принцессы Дианы, Далтон поделился этими воспоминаниями в своей новой книге "Все дело в волосах: мое десятилетие с Дианой", предлагая никогда ранее не рассказанные истории о любимой королевской особе, пишет People.

"Как верный подданный королевской семьи, я никогда не делился ничем публично до сих пор, чтобы защитить ее. Мне 76 лет, столько же, сколько королю Чарльзу, и я хотел задокументировать свою настоящую историю. еперь я чувствую себя комфортно — прошло 27 лет, и ничто в моей книге не наносит ущерба характеру Дианы. Это просто прекрасные воспоминания", - говорит парикмахер.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Фото: Getty Images

Ричард отвечал за прическу Дианы перед ее свадьбой с принцем Чарльзом 29 июля 1981 года, хотя он и не был тем, кто делал ей укладку в тот важный день. Эту задачу выполнил его коллега Кевин Шэнли. В книге Далтон называет свадебную прическу Дианы "катастрофой" — и говорит, что невеста была с ним согласна.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Фото: Associated Press

"Диана сказала мне, что хотела бы провести свадьбу еще раз, чтобы "сделать правильную прическу. Однако она ни разу не упомянула о каких-либо других сожалениях, пока я делал ей прическу", - пишет парикмахер. Более никаких подробностей о том, почему же эта прическа была так названа, не сообщается.

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали, какая прическа принцессы Дианы разозлила королеву Елизавету II.

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