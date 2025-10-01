- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 286
- Время на прочтение
- 2 мин
Парикмахер принцессы Дианы сделал сенсационное заявление о ее сыне — принце Гарри
Ричард Далтон работал с принцессой Уэльской с 1981 по 1990 год.
Это был как раз тот период, когда в британской прессе активно циркулировали слухи о том, что принц Гарри (младший сын принцессы Дианы) не является сыном принца Уэльского Чарльза (тогдашнего мужа Дианы).
Бывший парикмахер, тесно связанный с покойной принцессой, поделился редкой историей о характерном рыжем цвете волос семьи Спенсеров и прокомментировал слухи, связанные с принцем Гарри. В то время одним из самых болезненных для Дианы слухов в таблоидах касался происхождения ее младшего сына, принца Гарри. СМИ утверждали, что отцом младшего сына леди Ди был принц Чарльз, а майор Джеймс Хьюитт, в частности, потому, что у юного принца были рыжие волосы.
Но мистер Далтон развеял слухи, отметив, что рыжие волосы были обычным явлением в семье Спенсеров, пишет журнал People.
«Когда я стриг брата Дианы, Чарльза Спенсера, его волосы были ярко-рыжими. Леди Сара (сестра Дианы) тоже была рыжей», — отмечает парикмахер. «У Спенсеров определенно были рыжие волосы. Но в то время я не мог сказать: „Привет, у Чарльза Спенсера были рыжие волосы“.
Кстати, принц Гарри тоже однажды в интервью отметил удивительно сильный рыжий ген семьи Спенсеров. Двое его детей — принц Арчи и принцесса Лилибет имеют рыжие волосы.
Напомним, ранее мы вспоминали, какие прически носила принцесса Диана и почему не любила длинные волосы.