Принцесса Диана / © Associated Press

Это был как раз тот период, когда в британской прессе активно циркулировали слухи о том, что принц Гарри (младший сын принцессы Дианы) не является сыном принца Уэльского Чарльза (тогдашнего мужа Дианы).

Бывший парикмахер, тесно связанный с покойной принцессой, поделился редкой историей о характерном рыжем цвете волос семьи Спенсеров и прокомментировал слухи, связанные с принцем Гарри. В то время одним из самых болезненных для Дианы слухов в таблоидах касался происхождения ее младшего сына, принца Гарри. СМИ утверждали, что отцом младшего сына леди Ди был принц Чарльз, а майор Джеймс Хьюитт, в частности, потому, что у юного принца были рыжие волосы.

Принц Чарльз, принцы Уильям и Гарри и принцесса Диана / © Associated Press

Но мистер Далтон развеял слухи, отметив, что рыжие волосы были обычным явлением в семье Спенсеров, пишет журнал People.

«Когда я стриг брата Дианы, Чарльза Спенсера, его волосы были ярко-рыжими. Леди Сара (сестра Дианы) тоже была рыжей», — отмечает парикмахер. «У Спенсеров определенно были рыжие волосы. Но в то время я не мог сказать: „Привет, у Чарльза Спенсера были рыжие волосы“.

Принц Гарри / © Associated Press

Кстати, принц Гарри тоже однажды в интервью отметил удивительно сильный рыжий ген семьи Спенсеров. Двое его детей — принц Арчи и принцесса Лилибет имеют рыжие волосы.

