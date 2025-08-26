Парикмахеры одобряют: принцесса Уэльская Кейт сменила цвет волос

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Королевские эксперты, рассматривая фотографии, все в один голос твердят, что теперь прическа Кейт выглядит совсем иначе. Ее длинные локоны стали более светлые и такой эффект является результатом лета, проведенного на солнце.

Сообщалось, что в июле семья Уэльских провела отпуск на Кефалонии на своей яхте, курсируя вокруг греческих островов. Морская вода, воздух и солнце могли так повлиять на волосы принцессы, осветлив их и придав «окрашенный эффект».

Новый оттенок волос принцессы Уэльской Кейт / © Getty Images

Погода в Великобритании также была жаркой и достигала 34 градусов, также могла сыграть свою роль в том, что волосы принцессы стали светлее.

Сара Гэдсдон, независимый стилист, рассказала Daily Mail, что у Кейт и ее парикмахеров правильная стратегия.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

«Поскольку Кейт принимает естественные изменения, происходящие с возрастом, такие как увеличение количества седых прядей, она внесла продуманные изменения в свою стратегию окрашивания волос. Вместо того, чтобы закрашивать седину более темными красками, которые требуют более частого ухода, она выбрала более светлый, плавный тон. Такой подход не только придает ее волосам более мягкий и естественный вид, но и помогает незаметно замаскировать седину, не требуя особого ухода».

Ранее принцесса Кейт носила более темные локоны / © Associated Press

Напомним, еще в мае мы писали, что принцесса Кейт немного сменила цвет волос. Она обратилась к колористу и добавила светлых прядей своим длинным каштановым волосам.