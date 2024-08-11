Парк Бэгшот: как выглядит резиденция, где живут герцогиня Софи и принц Эдвард

Этот величественный особняк, расположенный в обширной сельской местности графства Суррей, стал домом принца Эдварда и Софи с момента их свадьбы в 1999 году. Это строение, являющееся памятником архитектуры II категории, с 51 акром земли для семьи. Это обеспечивает жильцам большую конфиденциальность, защищенность от посторонних глаз.

Герцогиня Софи и принц Эдвард на пасхальной службе 2024 года / Фото: Associated Press

Нынешнее здание было построено на месте более раннего особняка в 1879 году с отделкой из красного кирпича и камня в готическом стиле Тюдоров для принца Артура, герцога Коннаутского. Боковые и задние пристройки были добавлены в конце 19-го и начале 20-го веков. Благоустроенные территории также внесены в список Grade II в Реестре исторических парков и садов.

Парк Бэгшот, королевская резиденция принца Эдварда и герцогини Софи / Фото: Getty Images

В марте 1998 года Bagshot Park и блок конюшен и Sunningdale Lodge были сданы в аренду принцу Эдварду на 50 лет. Дом был отремонтирован как резиденция принца. Реконструкция была частично профинансирована королевской семьей и частично лично сыном королевы Елизаветы II.

Принц арендовал замок у Crown Estate изначально за 5000 фунтов стерлингов в год (6300 тысяч долларов), а после реконструкции эта сумма выросла до 90 000 фунтов стерлингов в год (около 116 тысяч долларов) и продлил аренду до 150 лет. Вероятно, герцог планирует оставить особняк в пользование своим детям и может даже будущим внукам.

Парк Бэгшот, королевская резиденция принца Эдварда и герцогини Софи / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали, как выглядит шотландский замок Балморал, который так любит король Чарльз III и вся его семья, проводя здесь летние каникулы.

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