Пасхальное меню: что едят на праздник король Чарльз и его родственники

Король Чарльз / © Getty Images

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Помимо посещения воскресной службы в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, члены королевской семьи обычно наслаждаются пасхальным воскресным обедом после этого. Как и на Рождество, обед является одним из самых важных событий для семьи в их личных календарях и дает им всем возможность собраться вместе.

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди ранее рассказал журналу OK! о том, какая еда предлагается, подтвердив, что традиция заключается в подаче жареного ягненка, который в христианстве символизирует «жертвенного ягненка», упомянутого в Ветхом Завете.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

«Мы бы сразу перешли к основному блюду — традиционному жареному ягненку с сезонными овощами. Они также заказали немного салата с огрурцом и небольшим количеством мяты или немного тертой моркови и кориандра», — рассказал шеф, пишет express.co.uk.

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По словам бывшего шеф-повара, затем подается второе блюдо, состоящее из сыра местного производства с молочной фермы Windsor Dairy, расположенной недалеко от королевского поместья, и персиков.

Кейт и Уильям на пасхальной службе в 2023 году / © Associated Press

«В мое время в поместье росли самые невероятные сладкие белые персики. Нам приходилось запирать их на кухне, потому что все хотели их попробовать», — говорит Даррен.

Предполагается, что помимо совместного обеда члены королевской семьи также устраивают пасхальную охоту за яйцами, которая является традицией уже много лет. Их едят и на десерт.

Напомним, Кейт и Уильям Уэльские в этом году, похоже, не посетят пасхальное богослужение.