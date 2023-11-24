Печальное известие: король Чарльз оплакивает смерть близкого человека

Леди Пенн была вдовой сэра Эрика Пенна, бывшего контролера канцелярии лорда-камергера, и стала близким доверенным лицом членов королевской семьи, пока жила так близко к Букингемскому дворцу.

Помимо покойной королевы, она также была близким другом леди Маргарет и королевы-матери. В марте 2016 года она и Елизавета II были замечены вместе обедающими в ресторане Bellamys в Мейфэре, где они праздновали 90-летие Прю, пишет express. Королева-мать и принцесса Елизавета присутствовали на свадьбе Пеннов в январе 1947 года, за десять месяцев до того, как будущая королева Елизавета II связала себя узами брака с принцем Филиппом.

В 1964 году леди Пенн стала одной из крестных матерей дочери принцессы Маргарет леди Сары Армстронг-Джонс, которую крестили в Букингемском дворце.

Английский композитор Бенджамин Бриттен и Прю Пенн / Фото: Getty Images

Сын пары Дэвид и их внук Рори служили почетными пажами королевы.

Леди Пенн также была большой поклонницей короля Чарльза III. Когда он стал монархом, она призналась другу во время его вступления на престол: "Вы заметили, как наш новый суверен, кажется, вырос за одну ночь? Он выглядит королем на каждый дюйм". Вероятно, Чарльзу прискорбно знать и видеть, как близкие ему люди покидают этот мир.

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