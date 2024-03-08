Печальные новости: король Чарльз III оплакивает смерть близкого человека

Сообщается, что ушел из жизни близкий друг монарха и отец первой девушки принца Уильяма - Ян Фаркуар.

Давний приятель короля Чарльза и королевы Камиллы, скончался в среду, 6 марта, в возрасте 78 лет. Господин Фаркуар жил в поместье короля Хайгроув в Глостершире и на протяжении многих лет снимал там фермерский дом.

Ян Фаркуар / Фото: Getty Images

Известно, что Ян Фаркуар также служил конюшим королевы-матери Елизаветы и являлся офицером британского королевского двора. С Чарльзом он был знаком много лет. А также был в дружеских отношениях с первым мужем королевы Камиллы – Эндрю Паркер-Боулзом, пишет express.

Интересным момент, вторая из трех дочерей Фаркуара, Роуз, встречалась с молодым принцем Уильямом в 2000 году, после того как он закончил колледж Итон и до того, как встретил свою будущую жену Кейт Миддлтон в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии.

Роуз Фаркуар / Фото: Getty Images

Принц Уильям присутствовал на свадьбе Роуз и Джорджа Джеммелла в 2022 году.

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