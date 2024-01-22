Печальные новости: Сара Йоркская объявила, что у нее нашли новый вид рака

Представитель герцогини Йоркской сообщил, что она проходит дальнейшее обследование, чтобы убедиться, что заболевание обнаружено на начальной стадии.

В заявлении говорится: "После того, как этим летом ей поставили диагноз ранней формы рака молочной железы, Саре, герцогине Йоркской, поставили диагноз злокачественная меланома".

По словам представителя, герцогине Йоркской удалили и проанализировали несколько родинок у дерматолога, когда она проходила реконструктивную операцию после мастэктомии, и одна из родинок была идентифицирована как раковая.

"Герцогиня хочет поблагодарить всю медицинскую команду, которая ее поддерживала, особенно ее дерматолога, чья бдительность обеспечила своевременное обнаружение болезни", — добавляет представитель. "Она считает, что ее опыт подчеркивает важность проверки размера, формы, цвета и текстуры, а также появления новых родинок, которые могут быть признаком меланомы", - говорится в сообщении, пишет People.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Герцогиня проходит лечение от меланомы в Лондоне.

"Сара проходит дальнейшее обследование, чтобы убедиться, что это было обнаружено на ранних стадиях", — объясняет ее представитель. "Очевидно, что еще один диагноз, поставленный вскоре после лечения рака груди, вызывает беспокойство, но герцогиня остается в хорошем настроении".

Сейчас Сара Йоркская находится на курорте в Альтаусзее, где восстанавливается.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Напомним, старшая дочь Сары, принцесса Беатрис, является покровителем Британского фонда кожи и ранее работала с пациентами, страдающими раком кожи.

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