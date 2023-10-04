"Печальный" титул принца Уильяма: какой он и кому достанется

Со дня восшествия короля Чарльза III на престол его старший сын принц Уильям получил титул принца Уэльского, который ранее принадлежал его отцу. Но есть у Уильяма еще один титул, который имеет не очень удачное прошлое и может достаться кому-то из его сыновей.

Принц Уильям получил семь новых титулов, когда в прошлом году стал принцем Уэльским. До этого он был известен под титулом герцог Кембриджский, и был восьмым человеком, удостоенным этого титула.

Принц Уильям дал клятву королю Чарльзу III во время коронации / Фото: Associated Press

Титул Кембриджский — наполнен печалью и печальными событиями. Титул был создан во время правления короля Карла II в 1660 году. Первым герцогом Кембриджским был его старший племянник Чарльз Стюарт, который умер, когда ему было всего шесть месяцев. Следующий держатель титула - младший брат Чарльза Стюарта, Джеймс, умер в молодом возрасте то ли от оспы, то ли от бубонной чумы. Следом за ним последовал старший племянник короля, Эдгар Стюарт, но молодой герцог Кембриджский умер в возрасте трех лет. Титулы Эдгара исчезли до рождения его младшего сына, которого также звали Чарльз, в 1677 году. Но трагедия случилась снова, Чарльз умер всего в 35 дней от роду, пишет express.

"Неудачный" титул не использовался снова до 1706 года, когда королева Анна сделала будущего короля Георга II пятым герцогом Кембриджским.

В браке принца Джорджа с Сарой Фэйрбратер родилось трое сыновей, однако, поскольку его брак нарушил Закон о королевских браках 1772 года, он был признан недействительным, и все его титулы утратили силу после его смерти.

Принц Уильям и герцогиня Кэтрин / Фото: Associated Press

После этого титул перешел к принцу Уильяму в 2011 году после его женитьбе на Кейт Миддлтон. Кэтрин стала герцогиней Кембриджской. А нынешним наследником герцогства Кембриджского является старший сын пары и будущий король - принц Джордж.

Принц Джордж / Фото: Getty Images

Но унаследует ли он когда-нибудь этот титул или нет, зависит от того, когда его отец унаследует трон и когда Джордж женится.

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