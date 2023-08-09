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Педикюром тоже пренебрегает: королеву Летицию сфотографировали в отпуске

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1529
Время на прочтение
1 мин
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Педикюром тоже пренебрегает: королеву Летицию сфотографировали в отпуске

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Супруга короля Филиппа VI вместе с ним и с их двумя детьми отдыхает в Пальма-де-Майорке.

Всем известно, что королева Летиция не любит делать маникюр (предпочитает лишь гигиенический) и не наносит лак на ногти. По какой причине королевская особа решила пренебрегать маникюром, до сих пор не известно.

На новых фото из королевского отпуска видно, что Летиция не любит красить не только ногти на руках, но и на ногах. Когда она покидала ресторан Mia в Пальма-де-Майорке, то была одета в яркое красное платье и открытые босоножки на плоской подошве, и было заметно, что ее ногти на ногах не были накрашены.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Также ранее мы показывали несколько изящных летних луков королевы Летиции из отпуска.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1529
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