Педикюром тоже пренебрегает: королеву Летицию сфотографировали в отпуске

Супруга короля Филиппа VI вместе с ним и с их двумя детьми отдыхает в Пальма-де-Майорке.

Всем известно, что королева Летиция не любит делать маникюр (предпочитает лишь гигиенический) и не наносит лак на ногти. По какой причине королевская особа решила пренебрегать маникюром, до сих пор не известно.

На новых фото из королевского отпуска видно, что Летиция не любит красить не только ногти на руках, но и на ногах. Когда она покидала ресторан Mia в Пальма-де-Майорке, то была одета в яркое красное платье и открытые босоножки на плоской подошве, и было заметно, что ее ногти на ногах не были накрашены.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Также ранее мы показывали несколько изящных летних луков королевы Летиции из отпуска.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Читайте также: