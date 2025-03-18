Пекла зеленые вафли: Меган Маркл показала, как с Гарри и детьми отметила День Святого Патрика

Меган Маркл тоже своеобразно отметила День Святого Патрика в Монтесито.
Герцогиня Сассекская поделилась фотографией зеленого завтрака, который испекла для своих детей специально к празднику.
Меган поделилась в своих Instagram Stories кратким обзором того, как она отметила праздник 17 марта с принцем Гарри и их двумя детьми – сыном Арчи и дочерью Лили. Она показала, как готовит завтрак, начиная с кадра, на котором она размешивает зеленое тесто, с подписью "Об этом утре...".
Затем Мег продемонстрировала, как тесто заливается в вафельницу. В результате получились зеленые вафли, в том числе в виде лица, в котором вместо глаз использовалась черника, вместо рта — киви, а вместо волос — взбитые сливки "для детей".
Напомним, ранее принц Гарри рассказывал, что его бабушка королева Елизавета II однажды подарила на день рождения Арчи вафельницу, быть может, именно ее Меган и использовала в этот раз.
"Счастливого Дня Святого Патрика", — написала Меган, поставив эмодзи в виде зеленого сердца под фотографиями.
Напомним, принцесса Уэльская отметила День Святого Патрика на публичном мероприятии в Лондоне.
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