Пекли пироги и веселились: как Кейт и Уильям проводили время в Уэльсе

Принц и принцесса Уэльские посетили Понтипридд в Южном Уэльсе, чтобы узнать о том, как справляется община после того, как зимой она дважды пострадала от наводнений.

Во время визита Кейт и Уильям объединились, чтобы попробовать свои силы в приготовлении валлийских пирогов во время визита в The Welsh Cake Shop Там, вместе с владелицей Терезой Коннер, королевская чета приняла участие в замешивании теста и его раскатывании перед тем, как нарезать лепешки.

Кейт и Уильям и Уэльсе / Фото: Associated Press

"Они были приветливы, дружелюбны и приземлены и были действительно милы", рассказала владелица о встрече с парой. "Они сказали, что съели много валлийских пирогов, но никогда их не готовили. И они сказали, что им очень понравился этот опыт", — рассказала Тереза Коннер журналу People.

Затем Уэльские направилась в местное кафе Fountain Café, чтобы поговорить с группой владельцев бизнеса о рыночной жизни и ее центральной роли в местном сообществе, а также услышать о недавнем наводнении и о том, как оно повлияло на них и другие предприятия в этом районе.

Кейт и Уильям и Уэльсе / Фото: Associated Press

Кейт и Уильям и Уэльсе / Фото: Associated Press

Кейт и Уильям прибыли в Уэльс в преддверии национального праздника Уэльса - Дня Святого Давида, который отмечается 1 марта.

Кейт и Уильям и Уэльсе / Фото: Associated Press

Читайте также: