Пел и пританцовывал: польский священник включил "Ой, у лузі червона калина..." во время службы (видео)

Пел и пританцовывал: польский священник включил "Ой, у лузі червона калина..." во время службы (видео)

Польша с первых дней войны в Украине продемонстрировала крепкое плечо и поддержку нашей стране и нашему народу.

Поддерживают украинцев и словом, и делом, и даже песнями. В телеграм-канале "Пряма мова Львова" опубликовали видео, как в церкви в Варшаве священник включил на колонке песню "Ой, у лузі червона калина..." и сам пел и пританцовывал под нее. Подпевали и прихожане.

Напомним, ранее мы рассказывали, что этот суперхит, который в самом начале войны в Украине исполнил лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, вступивший в ряды ЗСУ, уже пели от мало до велика.

Например, певица из немецкого Ахена Марлейн Маас исполнила гимн Сечевых Стрельцов на 4 языках - украинском, немецком, английском и французском и заявила, что ее так глубоко тронула эта композиция, что она решила ее перевести на другие языки для того, чтобы больше людей могли услышать ее и понять смысл песни.

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