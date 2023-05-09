Пели, обнимались и фотографировались: Оля Полякова посетила украинских детей-сирот в Турции

Оля Полякова вместе с представителями редакции ТСН.ua посетила украинских детей-сирот в Турции, которыми занимается проект "Детство без войны" Благотворительного фонда Руслана Шостака. Артистка является послом проекта. Она встретилась с детьми в честь годовщины их пребывания в безопасном убежище на побережье Средиземного моря.

Оля Полякова / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Дети были безгранично рады видеть любимую певицу. Для нее они подготовили концерт, на котором демонстрировали свои таланты: они пели, танцевали и обменивались положительным вайбом.

Дети выступили с концертом/Фото пресс-служба

Полякова также участвовала в концерте. Вместе с воспитанниками приюта она исполнила песню "Шлях до перемоги", которую, кстати, дети напевали весь день.

Оля Полякова посетила детей-сирот в Турции/Пресс-служба

А после концерта артистка обнималась с детьми, интересовалась их делами и устроила фотосессию. Каждый желающий мог сфотографироваться со звездой и получить от нее автограф.

Оля Полякова сфотографировалась с детьми / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

В свою очередь дети сделали Оле подарок – они нарисовали ее портрет. Артистка была ошеломлена таким красивым сюрпризом.

Дети подарили Оле Поляковой ее портрет / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Еще Полякова приобщилась к мастер-классу – она попыталась плести патриотические браслеты, один из которых ей подарили.

Дети плетут патриотические браслеты / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

На плакате желаний певица написала свое пожелание детям: "Мира, победы, счастья и возвращение в мирную цветущую Украину".

Оля Полякова / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Оля Полякова написала на плакате пожелания детям / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Пожелания от Оли Поляковой / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Оле провели экскурсию по территории отеля, где проживают дети, показали, в каких условиях они живут, рассказали, как они питаются, учатся и как проводят свой досуг.

Оли Поляковой показали классы, в которых учатся дети / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Артистка была рада провести время с такими прекрасными и жизнерадостными детьми в дружелюбной и заботливой атмосфере, которую для них создала команда волонтеров в тысячах километров от дома.

"Прекрасные, красивые, талантливые дети. У них чистая и мощная энергия. Я получила невероятные эмоции от общения с ними. Это хорошо, что у них есть возможность быть в безопасности, обретать знания в безопасности, жить в прекрасных условиях, в прекрасном климате, среди цветущих мандарин - это просто рай. Это огромная и важная работа, что для них создали такие условия", — поделилась Полякова.

Оля Полякова посетила детей-сирот в Турции/Пресс-служба

В разговоре с нами Оля подчеркнула важность не забывать и помогать детям-сиротам.

"Конечно же, сейчас в стране другие нужды. Люди охотно донатят на ВСУ, собирают средства на покупку дрона или аппарата ночного видения. Это все важно. Но не нужно забывать, что у нас есть дети, у которых нет родителей, и позаботиться о них можем только мы. Вместе с проектом мы этим и занимаемся", – отметила артистка.

Оля Полякова общается с детьми на уроке рисования / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Полякова очень обеспокоена тем, что во время войны количество детей-сирот увеличивается. По ее словам, нужно делать все возможное, чтобы в Украине после войны не было сиротства.

"Дети должны расти в семьях, усыновление должно стать нормой, а интернаты и детские дома должны уйти в прошлое. Нужно развивать культуру усыновления, создавать государственные программы. Чужих детей не бывает. Каждый ребенок нуждается в родительской любви. Нужно помогать этим детям, ведь именно они будут отстраивать нашу страну и ставить ее на ноги", – добавила Полякова.

Оля Полякова, представители Благотворительного фонда и волонтеры / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Напомним, в первые месяцы полномасштабной войны проект "Детство без войны" эвакуировал с территорий активных боевых действий в Украине в Турцию около двух тысяч детей-сирот. Это стало самой масштабной эвакуацией в Европе со времен Второй мировой войны.

Основатель Благотворительного фонда и инициатор проекта "Детство без войны" Руслан Шостак с детьми

После войны все дети вернутся домой. Цель проекта – найти для каждого ребенка любящую семью и преодолеть сиротство в Украине.

Оля Полякова посетила украинских детей-сирот в Турции

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