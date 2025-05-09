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Перчатки с маками: что известно о новом аксессуаре королевы Камиллы, который она надела на памятное мероприятие
Ранее на этой неделе королева Камилла посетила новую экспозицию керамических маков в лондонском Тауэре, посвященную памяти воинов, воевавших и погибших во Второй мировой войне.
Королева надела эффектное красное платье из шерстяного крепа от Fiona Clare и черные кожаные перчатки с вышитыми на них маками. Также на ней была черная короткая кейп-накидка и платок на шее.
Королева прокомментировала выбор такого аксессуара так: «Сегодня утром было так холодно, что я подумала, что это идеальное время, чтобы надеть их».
Черные кожаные перчатки, украшенные маками, королеве подарили во время государственного визита во Францию в 2023 году. Они удачно гармонировали с красным цветом ее платья и черной накидкой.
В этот же день, королева посетила презентацию новых портретов Камиллы и Чарльза, которые были представлены в честь второй годовщины правления монарха.