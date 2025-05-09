Перчатки с маками: что известно о новом аксессуаре королевы Камиллы, который она надела на памятное мероприятие

Королева Камилла / © Getty Images

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Королева надела эффектное красное платье из шерстяного крепа от Fiona Clare и черные кожаные перчатки с вышитыми на них маками. Также на ней была черная короткая кейп-накидка и платок на шее.

Королева прокомментировала выбор такого аксессуара так: «Сегодня утром было так холодно, что я подумала, что это идеальное время, чтобы надеть их».

Королева Камилла / © Getty Images

Черные кожаные перчатки, украшенные маками, королеве подарили во время государственного визита во Францию ​​в 2023 году. Они удачно гармонировали с красным цветом ее платья и черной накидкой.

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Королева Камилла / © Getty Images

В этот же день, королева посетила презентацию новых портретов Камиллы и Чарльза, которые были представлены в честь второй годовщины правления монарха.