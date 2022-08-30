Переборщила с макияжем: министр по вопросам изменения климата Пакистана на интервью

Шерри Рехман обожает ярко краситься.
Министр по вопросам изменения климата Пакистана Шерри Рехман дала интервью агентству Associated Press в Исламабаде.
Для интервью Рехман выбрала жакет гранатового цвета и черный шарф-платок с золотистым цветочным принтом.
Аутфит Шерри дополнила очень насыщенным макияжем. Она накрасила губы красной помадой, а глаза – щедрым слоем черных теней и подвела нижние веки синим карандашом. Брови она обильно накрасила черным карандашом.
Уши министр украсила маленькими серьгами-кольцами с камнями, а на руке был перстень с большими бордовыми камнями.
Лук она завершила оптическими очками в черной оправе и бордовым маникюром.
Рехман обожает яркие мейкапы. Раньше она тоже появлялась на публике с насыщенным макияжем.
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