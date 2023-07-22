Переборщила с размером: принцесса Клэр надела широкополую шляпу в цвет штанов на праздник

Супруга бельгийского принца - 49-летняя принцесса Бельгии Клэр - посетила парад в честь Национального дня Бельгии. Для мероприятия женщина выбрала двухцветный наряд, который включал в себя широкие брюки цвета пыльной розы и белую блузу с напуском поясом с пряжкой.

Принцесса Бельгии Клэр / Фото: Associated Press

Также в этом образе Клэр присутствовали замшевые туфли с бантиками и шляпа с огромными полями необычного дизайна.

Головной убор был выполнен в цвет брюк и имел необычный дизайн - в верхней части шляпа была загнута.

Принцесса Бельгии Клэр / Фото: Getty Images

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