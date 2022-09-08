Перед Букингемским дворцом выставлена траурная табличка, информирующая о смерти Елизаветы II

После кончины королевы Елизаветы II были соблюдены все правила, прежде чем новость объявили публике официально.

После смерти монарха ее личный секретарь сообщил новость премьер-министру Элизабет Трасс. Далее премьер-министр проинформировала глав 15 государств, где правила монарх, о ее смерти. После госпожа Трасс во время обращения к нации в связи со смертью королевы Елизаветы II объявила, что новый король взял себе имя Чарльз III.

Умерла королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Только после этого перед Букингемским дворцом была выставлена траурная табличка, информирующая о событии. В ней написано:

"Сегодня днем королева мирно умерла в Балморале. Король и Королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра", - говорится в заявлении дворца.

Умерла королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Также перед зданием парламента спущен флаг.

Умерла королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Новый король Чарльз III уже также выпустил первое заявление и объявил о десятидневном трауре. Сегодня они с королевой-консортом Камиллой останутся в замке Балморал, в Шотландии, а завтра отправятся в Лондон.

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