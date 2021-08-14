Перед церемонией крещения шведского принца королевский гвардеец упал в обморок

Одному из военнослужащих стало плохо, видимо, от жары.

В субботу, 14 августа, шведская принцесса София и принц Карл Филипп крестили своего сына - принца Юлиана. Мальчик родился 26 апреля и стал третьим сыном для пары.

Церемония проводилась в церкви дворца Дроттнингхольм недалеко от Стокгольма и на ней собрались близкие и родные семьи, а также двое старших детей пары - принцы Александр и Габриэль.

Шведская королевская семья / Getty Images

Но что за праздник без происшествий. Перед церемонией крещения одному из гвардейцев стало плохо и он упал в обморок. Мужчине быстро оказали первую помощь представители службы безопасности.

Getty Images

Но стоить отметить, что случается такое не редко, ведь гвардейцы должны стоять неподвижно на жаре и в довольно плотной парадной форме. Особо часто попадают на видео и фото гвардейцы британской королевской гвардии. Многим запомнился инцидент во время парада 2017 года, когда на улице была жара и сразу пятеро военнослужащих потеряли сознание.

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