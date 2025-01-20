Перед инаугурацией: Джо и Джилл Байден встретили Дональда и Меланию Трамп в Белом доме

46-й президент США Джо Байден сегодня передает полномочия новоизбранному 47-му президенту Дональду Трампу.
Джо Байден и его супруга первая леди Джилл Байден прибыли в Белый дом в Вашингтоне.
Президентская чета была запечатлена вместе с вице-президентом Камалой Харрис и вторым джентльменом Дагом Эмхоффом. Они собрались, чтобы встретить Дональда и Меланию Трамп около Белого дома перед церемонией инаугурации.
73-летняя Джилл выбрала для церемонии инаугурации фиолетовое пальто с поясом и платье с перчатками подобрала в тон. У Джилл была безупречная укладка и выразительный макияж на лице, а в ушах сверкали серьги с бриллиантами.
60-летняя Камала Харрис приехала на мероприятие в черном пальто и черных кожаных перчатках, а у нее на шее был платок в принт. Харрис сделала укладку, макияж на лице, а в ушах у нее сверкали круглые серьги-гвоздики.
Напомним, сегодня, 20 января 2025 года в Вашингтоне, президент Дональд Трамп вступает в должность на второй срок в качестве 47-го президента Соединенных Штатов. Перед церемонией президент прибыл в Белый дом, где его приветствовали Байдены. Сегодня Джо Байден покинул Белый дом.
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