Перед инаугурацией: Джо и Джилл Байден встретили Дональда и Меланию Трамп в Белом доме

Джо Байден и его супруга первая леди Джилл Байден прибыли в Белый дом в Вашингтоне.

Джо и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Президентская чета была запечатлена вместе с вице-президентом Камалой Харрис и вторым джентльменом Дагом Эмхоффом. Они собрались, чтобы встретить Дональда и Меланию Трамп около Белого дома перед церемонией инаугурации.

73-летняя Джилл выбрала для церемонии инаугурации фиолетовое пальто с поясом и платье с перчатками подобрала в тон. У Джилл была безупречная укладка и выразительный макияж на лице, а в ушах сверкали серьги с бриллиантами.

Джо и Джилл Байден / Фото: Associated Press

60-летняя Камала Харрис приехала на мероприятие в черном пальто и черных кожаных перчатках, а у нее на шее был платок в принт. Харрис сделала укладку, макияж на лице, а в ушах у нее сверкали круглые серьги-гвоздики.

Джо и Джилл Байден, Камала Харрис и Даг Эмхофф / Фото: Associated Press

Напомним, сегодня, 20 января 2025 года в Вашингтоне, президент Дональд Трамп вступает в должность на второй срок в качестве 47-го президента Соединенных Штатов. Перед церемонией президент прибыл в Белый дом, где его приветствовали Байдены. Сегодня Джо Байден покинул Белый дом.

Джилл и Джо Байден приветствуют Дональда Трампа и Меланию Трамп возле Белого дома в Вашингтоне / Фото: Associated Press

Джилл и Джо Байден приветствуют Дональда Трампа и Меланию Трамп возле Белого дома в Вашингтоне / Фото: Associated Press

Джилл и Джо Байден приветствуют Дональда Трампа и Меланию Трамп возле Белого дома в Вашингтоне / Фото: Associated Press

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