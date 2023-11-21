Перед Рождеством: Меган Маркл рассказала о традиции, которую они воплощают с детьми накануне праздника

Недавно во время визита на церемонию вручения премии Variety's Power of Women Awards в Лос-Анджелесе герцогиня Сассекская рассказала о том, какие ритуалы появились в их семье накануне Рождества.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

"Мы создаем сейчас новые традиции, когда наши малыши растут. И мы наслаждаемся каждым моментом этого. Мне нравится стричь и украшать елку вместе со своими детьми", - сказала герцогиня в комментарии E! Новости, пишет express.

Ранее мы рассказывали, где планируют провести в этом году Рождество Меган Маркл и принц Гарри. Очевидно, что Букингемский дворец не пришлет им в этот раз приглашение провести зимние каникулы в Сандрингеме вместе с другими членами королевской семьи.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

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