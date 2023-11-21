Перед Рождеством: Меган Маркл рассказала о традиции, которую они воплощают с детьми накануне праздника

Меган и Гарри воспитывают двоих детей – сына принца Арчи и дочь принцессу Лилибет.
Недавно во время визита на церемонию вручения премии Variety's Power of Women Awards в Лос-Анджелесе герцогиня Сассекская рассказала о том, какие ритуалы появились в их семье накануне Рождества.
"Мы создаем сейчас новые традиции, когда наши малыши растут. И мы наслаждаемся каждым моментом этого. Мне нравится стричь и украшать елку вместе со своими детьми", - сказала герцогиня в комментарии E! Новости, пишет express.
Ранее мы рассказывали, где планируют провести в этом году Рождество Меган Маркл и принц Гарри. Очевидно, что Букингемский дворец не пришлет им в этот раз приглашение провести зимние каникулы в Сандрингеме вместе с другими членами королевской семьи.
Читайте также:
- Совпадение ли: Меган Маркл запечатлели папарацци на прогулке в день рождения короля Чарльза
- Всегда хотела большего: как королева Елизавета II однажды указала Меган Маркл ее "место"
- Подруга королевы Елизаветы II назвала главную ошибку, которую Меган Маркл допустила в королевской семье