Передаст трон сыну: королевский дворецкий озвучил, когда Чарльз III может отречься от престола в пользу Уильяма

Бывший королевский дворецкий Пол Баррелл предположил, когда король Чарльз III может уступить трон своему сыну принцу Уэльскому Уильяму.
По словам бывшего королевского дворецкого, король Чарльз через десять лет передаст корону своему старшему сыну, принцу Уильяму.
Пол Баррелл, который работал на принцессу Диану более 10 лет до ее внезапной смерти в 1997 году, сказал, что 75-летний монарх будет стремиться отказаться от трона досрочно, чтобы освободить место для 41-летнего Уильяма и его жены принцессы Уэльской Кэтрин, пишет nypost.
"Я думаю, что это произойдет в этой стране. Я думаю, что король и королева отдадут этой должности 10 лет, я думаю, что это 10-летний план", — сказал Баррелл, добавив, что Чарльз "выигрывает время" и имеет "10-летний план" перед отречением. "Я не думаю, что он захочет продолжать быть королем, когда коронованные главы Европы обнаружат, что они могут передать власть своим наследникам и увидеть, как они станут монархами и получат от этого удовольствие", — продолжил Баррелл.
"Королева никогда бы не сделала этого, потому что она принадлежала к другому поколению, вся ее жизнь была построена вокруг того, чтобы быть монархом. Но король будет точно знать, что делать. Он может сказать: "Я сделал достаточно" и захочет заниматься тем, что близко его душе", - говорит экс-дворецкий.
Свой прогноз он сделал после того, как королева Дании отреклась от престола в пользу сына короля Фредерика X, чтобы уступить дорогу молодому поколению. Хотя, ходили слухи, что она сделала это для того, чтобы спасти брак своего сына и королевы Мэри.
Читайте также: