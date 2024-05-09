Передумала: принцесса Катарина-Амалия не будет отказываться от пособия в размере двух миллионов долларов

Ранее наследница нидерландского трона заявляла, что не будет принимать выплаты, если расходы, связанные с ее ролью, не увеличатся.

Но теперь принцесса передумала и заявила, что будет получать от правительства возмещение своих расходов в качестве наследницы престола. Известно, что Катарина-Амалия имеет право претендовать на 1 509 000 евро на расходы и 322 000 евро на зарплату с 2021 года, когда в декабре того же года ей исполнилось 18 лет.

Принцесса Катарина-Амалия с отцом королем Виллемом-Александром / Фото: Getty Images

Как сообщает Hello!, ранее на этой неделе дочь короля Виллема-Александра и королевы Максимы отправила письмо премьер-министру Марку Рютте, в котором объяснила изменение своего решения.

"С течением времени и после удивительных обстоятельств теперь можно предвидеть, что мне придется принять во внимание кадровые и материальные расходы с целью самостоятельного и автономного выполнения моей должности, включая административный персонал, жилье и рабочее помещение", - говорится в ее письме.

Принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

Издание также сообщило, что принцесса не получит зарплату, пока не завершится учеба.

Катарина-Амалия в настоящее время изучает политику, психологию, право и экономику в Амстердамском университете.

Напомним, ранее мы писали, что будущая королева была вынуждена целый год жить в Испании из-за угроз похищения. Во время визита королевы Летиции и короля Филиппа VI в Амстердам, король Виллем-Александр поблагодарил монархов за оказанную помощь и поддержку в этом вопросе.

Королева Максима, король Виллем-Александр и принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

Сейчас Катарина-Амалия вернулась в Амстердам, чтобы возобновить учебу, и периодически появляется вместе с родителями на королевских мероприятиях. Присутствовала она и на своем первом государственном банкете, как раз когда приезжала королевская чета Испании.

Читайте также: