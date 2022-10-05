Передумали: Меган и Гарри больше не хотят рассказывать "гадости" про короля Чарльза и королевскую семью

Похоже принц Гарри и его жена Меган после возвращения из Великобритании всерьез задумались, а стоит ли им окончательно портить отношения с королевской семьей.

Принц Гарри уже кусает локти и пытается изъять свои нашумевшие мемуары из печати. Изначально книга должна была появиться на полках в ноябре накануне Дня благодарения, но теперь герцог хочет внести в некоторые разделы правки.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Также у Сассекских появились некоторые разногласия с компанией Netflix, которая занимается производством документального фильма о паре. Ходят слухи, что после возвращения из Британии пара запаниковала и, как пишет Daily Mail, теперь хочет внести "такие обширные правки" в уже отснятый материал, что команда считает, что проект из-за этого вовсе может быть "отложен на неопределенный срок".

Некоторые приближенные к паре источники сообщили, что Меган и Гарри хотят преуменьшить большую часть из того, что они уже наговорили на камеру. Мы можем только догадываться, как они "поливали грязью" короля Чарльза и его жену Камиллу.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Впрочем, в Netflix считают, что внесение таких правок может вовсе приостановить производство фильма или заморозить его на неопределенный срок. Хотя нельзя исключать, что именно этого Меган и Гарри и добиваются думая, прежде всего о последствиях для себя и своих детей.

Напомним, пара все еще в ожидании заявления короля Чарльза III относительно титулов принца и принцессы для их детей – Арчи и Лили. Правила, установленные королем Георгом V в 1917 году, означают, что Арчи и Лили - как дети сына суверена - также теперь имеют право на титулы принца и принцессы и приставку Их Королевских Высочеств. Но чтобы это правило вступило в силу королю необходимо будет выдать патент на письма, изменяющий право Арчи быть принцем и право Лили быть принцессой.

Король Чарльз пока думает, а Сассекские точно не хотят переходить ему сейчас дорогу.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

Продюсерская компания пары, Archewell Productions, подписала контракт на 100 миллионов долларов с потоковым гигантом в 2020 году.

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