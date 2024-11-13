Переезд отменяется: принц Эндрю нашел выход, чтобы не выезжать из Royal Lodge

Принц Эндрю нашел выход и не планирует выезжать из особняка Royal Lodge из которого его хочет выселить брат – король Чарльз.

Стало известно, что принц Эндрю собрал необходимые средства для того, чтобы поддерживать особняк в надлежащем виде, то есть содержать его и может оставаться жить там вопреки желанию короля Чарльза, чтобы он выехал.

Поместье Royal Lodge в Виндзоре / Фото: Getty Images

Согласно новому отчету, принц Эндрю собрал необходимые средства для продолжения проживания в Королевской резиденции после того, как король Чарльз урезал его личное содержание.

64-летний герцог Йоркский изъял ежегодное личное содержание в размере 1 миллиона фунтов стерлингов (1,3 миллиона долларов США) и по данным The Sunday Times средства принца Эндрю были одобрены хранителем тайного кошелька сэром Майклом Стивенсом как поступившие из законных источников.

Принц Эндрю / Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что принц Эндрю не принял предложение своего старшего брата о переезде из королевской резиденции в Виндзоре в значительно меньший коттедж Фрогмор, который ранее занимали принц Гарри и Меган Маркл до их переезда в Соединенные Штаты.

Фрогмор-хаус / Фото: Associated Press

В Royal Lodge герцог Йоркский проживает с 2003 года. Он потратил более 9 миллионов долларов на ремонт и реконструкцию, а его договор аренды был оформлен на 75 лет. Отклонив предложение короля Чарльза, принц лишился выплаты на содержание, монарх также прекратил ему выплаты на личную безопасность, которую король оплачивал после того, как Эндрю лишился защиты полиции в 2022 году.

Ранее мы показывали, как выглядит этот роскошный особняк в Виндзоре и писали, почему Чарльз так настойчиво хочет выселить оттуда брата.

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