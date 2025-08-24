- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 331
- Время на прочтение
- 2 мин
Переезд Уэльских в новый дом: стала известна истинная причина такого решения Кейт и Уильяма
Принц Уильям и принцесса Кейт с тремя детьми переедут в новый дом уже в конце этого года.
Сейчас семья живет в четырехкомнатном коттедже Аделаида. Сообщается, что они хотят обосноваться в постоянном доме до того, как Уильям станет королем. Им станет восьмикомнатный дом Forest Lodge в Виндзорском парке. Стоимость недвижимости оценивается в колоссальные 16 миллионов фунтов стерлингов, пишет журнал Ok!.
Королевский корреспондент Дженни Бонд, делясь своим мнением по поводу этой новости, сказала: «В настоящее время у них нет постоянного персонала, и, как стало известно, они не хотят, чтобы кто-то жил с ними в их новом доме. Я не могу себе представить, чтобы они когда-либо сидели за семейным столом в окружении лакеев в ливреях».
Дженни также предполагает, что переезд является частью плана Уильяма и Кейт по обеспечению стабильного дома детства их детей, поскольку, по ее мнению, Уильяму не хватало этого в его собственном детстве.
«После детства, проведенного в скитаниях между домами враждующих родителей, Уильям полон решимости дать своей семье ту стабильность, которой ему не хватало», — говорит эксперт.
В детстве основным местом жительства Уильяма и принца Гарри был Кенсингтонский дворец, пока их родители, принц Чарльз и принцесса Диана, не расстались в 1992 году.
С этого момента они в основном проживали со своей матерью до ее кончины, а также делили свое время между многочисленными королевскими поместьями, включая Хайгроув-хаус, Сандрингем и Балморал.
Напомним, ранее мы показывали, как выглядит новый дом семьи Уэльских, который они ремонтируют за собственный счет.