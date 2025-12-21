- Дата публикации
Переезжает в "коробку из-под обуви": стало известно, где теперь будет жить бывший принц Эндрю
Королю Чарльзу таки удалось выселить своего среднего брата Эндрю из Ройал-Лодж — поместья, которое бывший принц занимал много лет.
Эндрю, ныне известный как Эндрю Маунтбаттен-Виндзор, переезжает во временное жилье в поместье Сандрингем, принадлежащем королевской семье. Согласно новому сообщению, новый дом Эндрю, вероятно, будет значительно хуже особняка, в котором он жил прежде.
Источники подтвердили изданию Mail on Sunday, что Эндрю «собирается обменять свой особняк с 30 комнатами на крошечный домик в отдаленной части частного поместья короля в Норфолке».
Считается, что бывший герцог Йоркский в конечном итоге переедет в более «просторный дом», который «в настоящее время находится на стадии масштабной реконструкции в рамках подготовки к его приезду». Однако издание предположило, что будущий дом Эндрю в Сандрингеме «все еще намного меньше, чем Ройал-Лодж«.
Также издание ссылается на друзей экс-принца и сообщает, что Эндрю может покинуть Великобритании в ближайшем будущем. Он может переехать на Ближний Восток, где у него давно налажены деловые связи. Многие считают, что Бахрейн — это конечный пункт назначения для Эндрю в долгосрочной перспективе».
