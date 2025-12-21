ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
25
Время на прочтение
1 мин

Переезжает в "коробку из-под обуви": стало известно, где теперь будет жить бывший принц Эндрю

Королю Чарльзу таки удалось выселить своего среднего брата Эндрю из Ройал-Лодж — поместья, которое бывший принц занимал много лет.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Бывший принц Эндрю

Бывший принц Эндрю / © Associated Press

Эндрю, ныне известный как Эндрю Маунтбаттен-Виндзор, переезжает во временное жилье в поместье Сандрингем, принадлежащем королевской семье. Согласно новому сообщению, новый дом Эндрю, вероятно, будет значительно хуже особняка, в котором он жил прежде.

Источники подтвердили изданию Mail on Sunday, что Эндрю «собирается обменять свой особняк с 30 комнатами на крошечный домик в отдаленной части частного поместья короля в Норфолке».

Бывший принц Эндрю / © Associated Press

Бывший принц Эндрю / © Associated Press

Считается, что бывший герцог Йоркский в конечном итоге переедет в более «просторный дом», который «в настоящее время находится на стадии масштабной реконструкции в рамках подготовки к его приезду». Однако издание предположило, что будущий дом Эндрю в Сандрингеме «все еще намного меньше, чем Ройал-Лодж«.

Также издание ссылается на друзей экс-принца и сообщает, что Эндрю может покинуть Великобритании в ближайшем будущем. Он может переехать на Ближний Восток, где у него давно налажены деловые связи. Многие считают, что Бахрейн — это конечный пункт назначения для Эндрю в долгосрочной перспективе».

Поместье Ройал-Лодж / © Getty Images

Поместье Ройал-Лодж / © Getty Images

Ранее, напомним, мы писали, куда может переехать из «Роял-Лодж» его бывшая жена Сара Фергюсон, которой тоже придется съехать из особняка.

Дата публикации
Количество просмотров
25
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie