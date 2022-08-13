Перехитрил всех и уплыл от санкций: как Абрамович спрятал яхты на 1,2 миллиарда долларов в Турции

Близкий к Путину олигарх Роман Абрамович, попавший под санкции ЕС и Британии, продолжает лавировать в бурном море санкционной реальности в надежде спасти свое имущество. Ради этого олигарх не брезгует ничем.

Абрамович пытается оспорить наложенные на него санкции в суде, мотивируя тем, что они нарушают его права как гражданина Португалии, которые Евросоюз должен защищать. В качестве компенсации он требует, чтобы Брюссель внес 1 млн евро в благотворительный фонд, созданный им после продажи футбольного клуба "Челси".

Также олигарх периодически "всплывает" на переговорах между Россией и Украиной в надежде заработать репутацию эффективного посредника и таким образом избежать санкций, и, хотя США признали бесполезность Абрамовича в качестве посредника, олигарх не обставляет попыток.

Абрамович, ранее активно финансировавших российских деятелей культуры, сейчас, видимо, призвал их "отдавать долги", потому что за последние месяцы мы уже несколько раз слышали от известных российских режиссеров и продюсеров призыв снять санкции с Абрамовича.

Но, поскольку все эти методы результата пока не дают, самые ценные активы Абрамович пытается просто спрятать. И, как оказалось, достаточно успешно.

Как сообщает LuxuryLaunches, у берегов Турции помимо ранее замеченных там яхт Solaris и Eclipse нашлись еще два судна Абрамовича, немного поменьше первых двух: яхта Halo и судно Garcon .Как видим, весь флот миллиардера стоимостью более 1,2 млрд долларов пребывает "в целости и сохранности".

Яхта "Eclipse" Романа Абрамовича / Фото: Associated Press

Согласно данным сервиса отслеживания судов, Garcon находится у портового города Фетхие на юго-западе Турции, а Halo стоит в порту Гечек на юге.

Ранее, в апреле, сообщалось, что эти судна пришвартовались в порту Антигуа и Барбуды, островного государства в Карибском море. Тогда государство предложило Великобритании помощь в их конфискации. Однако законы Антигуа и Барбуды не позволяют арестовывать имущество, если человек не совершил преступления в стране. Поэтому в результате 22 июля оба судна покинули акваторию островов.



Как сообщает Daily Mail, Eclipse обычно проводил большую часть зимы на Карибах, где у Абрамовича есть 70-акровое поместье на пляже на острове Сен-Бартс, но перед самым началом широкомасштабного вторжения России в Украину 21 февраля 2022 года яхта покинула Сен-Барт. Позднее Eclipse прошла через Гибралтарский пролив — всего в двух милях от британских территориальных вод — и старательно избегала вод стран ЕС, продолжая плыть на восток.

Solaris находился на ремонте в Барселоне, но 8 марта поспешно уехал, поскольку страны ЕС начали конфискацию активов. Через четыре дня он прибыл в порт Тиват в Черногории, не входящей в ЕС.

Яхта Solaris / Фото: Getty Images

Черногория, стремящаяся вступить в ЕС, согласилась повторить санкции против России, но на практике лишь запретила полеты авиакомпаний страны в Россию Поэтому Абрамович считал пристань для суперяхт в Тивате более безопасным местом, чем Испания, — по крайней мере временно, сообщают источники.

Solaris поспешно покинул Тиват как раз перед тем, как ЕС объявил, что последовал примеру Великобритании и наложил санкции на Абрамовича из-за его связей с Кремлем.

Сейчас же все яхты Абрамовича в полной сохранности находятся в Турции, где им, по-видимому, ничего не угрожает.

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